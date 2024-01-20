Türkiye, Örtü Altı Tarım Alanlarında Avrupa\'da İkinci, Dünyada Dördüncü Sırada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin örtü altı tarım alanları açısından Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını belirterek, "Son 21 yılda seracılık, yüzde 123 büyüyerek piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor." dedi.

Yumaklı, Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Seracılık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın seracılığın başkenti olduğunu ve seracılık alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Üreticilerin 365 gün boyunca durmadan üretim yaptıklarını, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı beslediklerini dile getiren Yumaklı, özellikle Antalya'nın bu noktada önemli bir kent olduğunu kaydetti.

Çalıştayda bitkisel üretim alanında mevcut sorunların ve sektörün geleceğinin değerlendirileceğini anlatan Yumaklı, çıkacak sonuçları ve raporları, karar alma noktasında dikkate alacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye ulaşabildiğini aktaran Yumaklı, dünya nüfusunun yüzde 20'sine ulaşılabilecek imkanın bulunduğunu kaydetti.

Bakan Yumaklı, son 21 yılda etkin politikalarla üretimi iyi bir şekilde yönetme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Küresel salgın döneminde, dünyadaki tüm marketlerde raflar boşalırken Türkiye'de üreticilerin hiç durmadan üretmeye devam ettiğini, hiçbir vatandaşın aradığı gıdayı bulmakta zorlanmadığını anlatan Yumaklı, 11 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde de ülkede herhangi bir şekilde gıda eksikliğinin hissedilmediğini kaydetti. Yumaklı, bu deneyimlerin sektörün güçlü bir altyapıya sahip olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Kayıtlı olmayan seralar için düzenleme

Tarım sektörünü tarımsal, kırsal kalkınma hibe destekleriyle, uygun faizli finansman seçenekleriyle, TARSİM'le, Ar-Ge çalışmalarıyla, yapısal reformlarla, ürün alım politikalarıyla hep desteklediklerini anlatan Yumaklı, "Bugün toplamda 137 milyon tonluk bitkisel üretime ulaştık. Son 21 yıldaki gelişim yüzde 40." dedi.

Bu artışta, çiftçilerin, mühendislerin, akademisyenlerin, müteşebbislerin, STK'lerin, büyük tarım ailesinin alın teri ve emeği bulunduğunu dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarı, sadece ülke literatürümüze giren bir başarı değil. Bugün Türkiye, tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu başarının tesadüfü yok. Ülkemizin, bitkisel üretiminde rekorlar kırmasını sağlayan yöntemlerden birisi de elbette seracılık. Son 21 yılda seracılık yüzde 123 büyüyerek piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor. Örtü altı üretim alanları olarak Avrupa'da 2. sırada, dünyada ise 4. sıradayız. Bugünkü konu başlıklarından bir tanesi de hem bu alanların hem de üretim miktarının artırılmasına yönelik olacak. Ülkemizdeki seracılık üretim alanlarının yüzde 92'si Hatay'dan, İzmir'e kadar olan sahil şeridimizde. 61 binden fazla üreticimiz var, 485 bin dekar kayıtlı alanda üretim yapıyorlar. Kayıt altında olmayan yüzde 40 alan var, bunu kayıt altına almaya çalışıyoruz. Çünkü analiz edemediğiniz, bilmediğiniz bir şeyi ölçemezsiniz. Yüzde 40, az bir rakam değil. Bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz."

Sera üreticilerini birçok alanda destekleyerek sektörün gelişmesine önemli katkılar sağladıklarını aktaran Yumaklı, bu kapsamda kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesinin, IPARD uygulamalarının ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince yatırım ve işletme kredisi kullanımlarında faiz indiriminin devam edeceğini belirtti.

Mevzuatları, seracılığın teşvik edilmesi için revize ettiklerini dile getiren Yumaklı, bakanlık olarak sadece mevzuat değişikliği yapmadıklarını, sektöre yatırım yapan, üreten herkesi desteklediklerini, her zaman üreticinin yanında yer aldıklarını söyledi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin jeotermal enerji kaynağı bakımından da dünyada 7'nci, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını söyledi.

Dünyanın en büyük OTB'si Balıkesir'e kuruluyor

Tarımdaki potansiyeli en verimli şekilde kullanmak için Organize Tarım Bölgeleri'ne (OTB) yönelik çalışmalara da hız verdiklerini anlatan Yumaklı, Aydın ve Denizli'deki OTB'lerde üretimin başladığını bildirdi.

12 OTB'nin yatırım aşamasında olduğunu belirten Yumaklı, Balıkesir Gönen'de dünyanın en büyük OTB'sinin kurulması için çalıştıklarını kaydetti.

Üretimin, alanların verimli kullanılarak ve teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanılarak artırılabileceğini dile getiren Yumaklı, dünyanın önemli örtü altı üretim yapan ülkelerinden biri olarak önemli ve güçlü bir altyapıya, insan gücüne sahip olduklarını kaydetti.

Bakan Yumaklı, çalıştayın başarılı geçmesini temenni etti.

Sera yatırımları, Türkiye'deki ve dünyadaki üretim metotları, arazi koşulları ve mevzuat alanlarına ilişkin oturumların yapılacağı çalıştay, yarın sona erecek.