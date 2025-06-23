Türkiye ve Fas Ticaretinde Yeni Adımlar

TİCARET Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Fas ile yapılan anlaşmalara ilişkin, "5 milyar dolara varan ticaret hacmimizi kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha yukarıya çıkartmak, orta vadede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve FAS Kralı'nın bizlere talimatlandırdığı yüksek rakamlara ulaştırmak üzere bir etkin iş birliğine karar verdik" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejıra, Türkiye ve Fas arasında yapılan ticaret anlaşmasına dair ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejıra, görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret dengesini ele aldıklarını ifade ederek, "İki ülke iş insanları bundan sonra daha sık bir araya gelsin diye toplantılar düzenleyeceğiz. Amacımız Türk pazarını Fas mallarına da açık hale getirmek ve Türkiye'den de iş insanlarının Fas'a gelip daha fazla yatırım yapılması amaçlamaktır" diye konuştu.

'2030 DÜNYA KUPASINDA FİRMALARIMIZ ÖNCÜ OLACAK'

Bakan Yardımcısı Tuzcu ise iki ülke arasında 2006 yılında imzalanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının ekonomik ve ticari ilişkilerin temelini oluşturduğunu kaydederek, "Geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'nin Fas'taki yatırımları 1 milyar doları aşmıştır. ve yaklaşık 20 bin Fas vatandaşı Türk yatırımlarında istihdam edilmektedir. Yine firmalarımız Fas'ın içerisindeki müteahhitlik projelerinde aktif olarak yer almakta ve yaklaşık bugüne kadar 4.3 milyar dolarlık projeyi tamamlamışlardır. Yine Fas'ın 2030 yılında Portekiz ve İspanya'yla üstleneceği Dünya Kupası sırasındaki tüm altyapı ve üst yapı projelerinde de firmalarımız öncü olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcı Tuzcu, toplantıda alınan kararlara ilişkin de, "Birincisi 5 milyar dolara varan ticaret hacmimizi kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha yukarıya çıkartmak, orta vadede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Fas Kralı'nın bizlere talimatlandırdığı yüksek rakamlara ulaştırmak üzere bir etkin iş birliğine karar verdik. İkincisi Fas'ın son dönemdeki ilerlettiği, iyileştirdiği yatırım ortamında Türk firmalarının daha çok, daha güçlü bir şekilde bulunmaları için de yapılacak etkinlikler doğrultusunda bir takvim belirledik. Burada da 2 ülke ortak komitelerinin daha yakın çalışması ve bu diyaloglarını kalıcı bir mekanizmaya dönüştürmeleri noktasında da uzlaştık. Özellikle değer zincirlerinde birbirlerini tamamlayacak sektörlerdeki iş birliğimiz önemli ve bu anlamda da hangi sektörlerin somut iş birliğine daha açık olacağı konusunda da yakın çalışmaya bu kapsamda da firmalarımızı B2B etkinliklerde bir araya getirmeye de mutabık kaldık" dedi.