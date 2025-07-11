Türkiye ve Suriye Ekonomik İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Suriye Ekonomik İlişkileri Gelişiyor

Türkiye ve Suriye Ekonomik İlişkileri Gelişiyor
11.07.2025 09:58
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Suriye ile ticari ilişkileri güçlendirmek için Şam'da görüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Suriye ticari ilişkileri ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti, yeni dönemde Suriye ile ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye taşımak, ticari ilişkilerini geliştirmek ve ülkenin sanayi ve ticari altyapısının yeniden inşasını görüşmek üzere Suriye'ye gitti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığındaki heyet, burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ekonomik ilişkileri, işbirliği fırsatları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini belirten Hisarcıklıoğlu, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İki ülke arasında yapılabilecek ticari iş birliği çalışmalarını ele aldık. Türk şirketleri ile iş birliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla artacağına inanıyorum" dedi.

"Suriye'de ekonomik kalkınma yönündeki çabaların başarısı için bizler de destek vereceğiz"

Özel sektörü temsilen iş insanları heyeti ile Şam'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Suriye'deki normalleşme sürecini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye içindeki birlik ve beraberliğin tesis edilmesi için atılan adımları takdir ediyoruz. Ekonomik kalkınma yönündeki çabaların başarısı için bizler de destek vereceğiz. TOBB olarak Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için buradayız. Suriye'nin yeniden imarına nasıl destek verebiliriz, özel sektörü ve girişimciliği nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz, iki ülke ticaret hacmini nasıl geliştirebiliriz bunları görüştük. Başta altyapı, inşaat, enerji, gıda, lojistik gibi birçok sektörde Türk firmaları önemli rol üstlenebilir" açıklamasında bulundu.

" OSB'lerdeki tüm bu deneyimlerimizi Suriye'ye taşımak istiyoruz"

Suriye'nin geleceğini inşa etmek için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak özellikle Organize Sanayi Bölgeleri ve kara gümrük kapılarının modernizasyonu alanlarındaki tecrübelerini aktarabileceklerini, bu konularda ortak çalışmalar yapılabileceğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"OSB konusunda müthiş bir tecrübemiz var. 1990'lardan itibaren OSB'ler Anadolu'ya yayılarak sanayileşme sürecini hızlandırdı. Bugün Türkiye genelinde 400'den fazla OSB bulunuyor. Bu bölgelerde yer alan firmalar, toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor ve yaklaşık 2,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye bu OSB modeli sayesinde bir sanayi ülkesi oldu. Benzer şekilde Türkiye'deki kara gümrük kapıları Oda-Borsa camiası tarafında modernize edildi. Birleşmiş Milletler tarafından da dünya çapında en iyi proje olarak seçildi ve örnek gösterildi. Daha verimli ve etkin çalışmaya başlayan kara gümrük kapılarımızda geçiş hacmi katlanarak artarken ihracat yapan firmalarımızın navlun masraflarıysa azaldı. Tüm bu deneyimlerimizi Suriye'ye taşımak istiyoruz. Bunun için teknik çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu noktada bir çalışma grubunun kurulması gerektiğini ikili görüşmelerde aktardık."

Türkiye ile Suriye arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin son dönemde ivme kazandığını ve bölgedeki ticaretin canlandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2025 yılının ilk beş ayında Türkiye'den Suriye'ye 110 bin taşıma gerçekleştirildiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında bir artış görüldüğünü söyledi.

"Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin katkısıyla yeniden 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi"

Hisarcıklıoğlu; "Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu 30 binden fazla şirket var. Bunların 6 bini imalat sanayi firması. Türkiye'nin Suriye ile ticareti, iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolara gerilemişti. Ancak sonraki yıllarda Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin katkısıyla, savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen yeniden 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2024 yılı itibarıyla Suriye'nin en büyük ticaret partneri Türkiye oldu. Bunda Suriyeli girişimcilerin büyük katkısı var. Yeni dönemde Türkiye ve Suriye'nin daha fazla işbirliği gerçekleştirmesinde bu durum büyük avantaj sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Şam Büyülelçisi Burhan Köroğlu'na da Türkiye - Suriye ticari ilişkilerinin gelişmesi için harcadığı yoğun çaba ve ilgisi için teşekkür etti.

Öte yandan heyet, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş- Şaar ile de bir araya geldi. Toplantıda Türkiye Suriye ikili ekonomik ilişkileri, Türk iş dünyasının beklentileri ve iş birliği fırsatları konuşuldu. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Suriye Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, ICC Suriye, Şam Ticaret Odası, Şam Sanayi Odası, Şam Kırsal Ticaret Odası ve Humus Sanayi Odası Başkanları da hazır bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Şam temaslarına TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Kanokoğlu ve iş insanları eşlik etti. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Suriye Ekonomik İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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