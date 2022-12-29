EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı - Son Dakika
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EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı

29.12.2022 09:50

Türkiye günden güne seçim havasına girerken emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme de yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla Beştepe'de yaptığı toplantıdan sonra EYT ile ilgili kararları açıklarken, düzenlemeye ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. İşte EYT düzenlemesi hakkında merak edilen 8 önemli soru ve cevapları.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmaylarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin alınan son kararları açıkladı. İşte EYT konusunda yapılan çalışma ve merak edilen tüm soruların cevapları.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye'de emekli olabilmek için üç şart bulunuyor. Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak… Yapılan düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinde faydalanacak.

KURUM AYRIMI VAR MI?

Eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için EYT düzenlemesi geçerli olacak.

KAÇ KİŞİYİ ETKİLEYECEK?

EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşuyor.

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER NE OLACAK?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek olanlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.

PATRONLARA DESTEK VAR MI?

İşverenlere kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alacak.

YENİ KADROYA GEÇENLER NE YAPACAK?

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanıyor.

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin 2023 yılının başında TBMM'ye sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olacağı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
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Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler

Recep Tayyip Erdoğan, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı - Son Dakika
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