TÜRKLİM Genel Kurulu'nda Limancılık Değerlendirildi

Ekonomi

Limancılık sektörü, Türkiye Liman İşletmecileri Derneğinin (TÜRKLİM) 28. Olağan Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.

TÜRKLİM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurula, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, TÜRKLİM Başkanı Hamdi Erçelik, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada kuruldaki konuşmasına yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar, birçok farklı disiplini içinde barındıran denizciliğin, ekonomi için büyük bir paya sahip önemli bir sektör olduğunu belirtti.

Ünüvar, "Denizciliğin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz ama aslında bize düşen en önemli görev, dışımızdakilere bunu iyi anlatabilmek. Her geçen gün daha yüksek standartlarda denizcilik hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. 2024'te dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 88'i deniz yoluyla olurken, dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 88'i de yine deniz yoluyla gerçekleşti. Bu kapsamda sürekli gelişen limanlarımızın ne kadar önemli olduğu aşikar." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl küresel deniz yolu taşımacılığının yüzde 2,4 arttığını kaydeden Ünüvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim limanlarımıza da bu yüzde 2'lik bir artış olarak yansıdı. Kuru yükte limanlarımız kapasitesinin yüzde 51'ini, sıvı yükte yüzde 56'sını, konteynerde yüzde 52'sini, araç elleçlemesinde ise yüzde 40'ını kullanıyor. Kruvaziyer turizminde ise 2024'te 195 gemiyle 1,9 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladık, bu yıl 2 milyonu geçmeyi düşünüyoruz. Özellikle vapur taşımacılığını geliştirmek adına kara yolu ve sınır kapılarındaki trafiğini deniz yoluna kaydırarak sürdürülebilir taşımacılık modeli hedefi oluşturmak için adımlar attık. Bu kapsamda 2024'te 3 yeni hat açıldı."

"Geçtiğimiz yıl limancılık sektörümüzde güzel gelişmeler yaşandı"

TÜRKLİM Başkanı Erçelik de 2024'ün yoğun gündemiyle sektörün önemli gelişmelere sahne olduğunu belirterek, "Her yıl kendisine münhasır ögelerle dolu, 2024 de bir hayli yoğun gündemiyle hafızamıza yer edecek bir yıl oldu. Dört bir yanımızda savaşlar vardı. Tedarik zincirini kesintiye uğratan Kızıldeniz problemini yaşadık. Bu problemler kimileri için riskler oluştururken kimi sektör paydaşları için fırsatlar yarattı." ifadelerini kullandı

Geçen yıl önemli bölgesel gelişmelerin de olduğunu vurgulayan Erçelik, şunları kaydetti:

"Türkiye, hem doğuyu batıya hem güneyi kuzeye bağlama konusunda önemli bir konuma sahip. Türkiye, Kalkınma Yolu Projesi, Orta Koridor, Kuşak ve Yol Projesi'nde önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl tüm zorluklara rağmen limancılık sektörümüzde güzel gelişmeler de yaşandı. 2024'te toplam elleçlemede yüzde 2'lik, konteynere baktığımızda ise yüzde 8'lik artış var. Bu artışın tamamı transit yük artışından. Bu da Türkiye'de fırsat olduğunda bunu kullanabildiğimizi gösteriyor. Bu, doğulu üreticilere batıya ulaşırken üretim üssü olarak Türkiye'yi tercih etme konusunda bir fırsat yaratıyor. Biz Avrupa'ya çalışan bir ülkeyiz. Bu hassas dengeler içinde iyi bir sanayi politikası ve iyi bir ulaştırma politikasıyla geleceğe umutla bakıyoruz."

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran da 2025 için ihtiyatlı olunması gerektiğini vurgulayarak, hem yerel hem de uluslararası rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, sektörün geleceği için birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini aktardı.

Kıran, "İyi haber İsrail'in vahşi saldırıları neticesinde o bölgedeki kriz sona ulaşmış gibi gözüküyor. Orada potansiyel bir ticaret artışı görebiliriz. Bugün herkes ABD'den gelecek gelişmelere gözünü dikmiş durumda. Suriye'de 61 yıllık rejimin bitirilerek yeni bir dönemin başlaması da güzel bir gelişme. Tartus-Antakya- Lazkiye konusu var. Burada artık yeni bir düzen kuruluyor." değerlendirmesini yaptı.