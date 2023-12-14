TÜRMOB Başkanı: Asgari ücrette yüzde 40-50 artış bekliyoruz

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücrette yüzde 40-50 arasında bir artış tahmin ettiklerini söyledi.

Enflasyon düzenlemesi eğitimleri ile çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Genel Başkan Kartaloğlu, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez ile birlikte düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Emre Kartaloğlu, 2024 yılı için asgari ücrette yüzde 40-50 arasında bir artış beklediklerini söyledi. Kartaloğlu, "Enflasyon olduğu için enflasyon düzenlemesi yapılacak. Asgari ücret yine gündemde, Ankara'da bu konu ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Benim tahminin yüzde 40-50 civarında bir asgari ücret güncellemesi yapılacak. Şu anda masa başında pazarlıklar da devam ediyor. Elbette ülkemizde sabit gelir elde edenlerin büyük kısmının satın alma gücü azaldı. Hepsi de enflasyondan kaynaklanıyor. Bu bizim muhasebe ücretlerimize de yansımış durumda" diye konuştu.

"2017 yılını baz aldığımızda asgari ücret yaklaşık 7 kat arttı"

Asgari ücretin 2017 yılını baz alındığında yaklaşık 7 kat arttığını kaydeden Kartaloğlu, "Enflasyon, ÜFE, TÜFE 7-8 kat artmış, döviz kurları ve enerji fiyatları da o şekilde artmış durumda. Bu çerçevede de bizim bakanlığın onayı ile yayınlanan muhasebe ücretlerimiz var ve bu dönemde 2,61 kat artmış. Dolayısı ile bizler meslek camiası olarak bu süreçte çok kaybetmişiz. Bunu telafi edebilmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte bizim de kendi asgari ücret tarifemizde biz güncelleme çalışması yapıyoruz. Bunun onayından sonra kaybımızı telafi edecek bir artış alacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU