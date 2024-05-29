TÜROB Başkanı: Seçimler turizm hareketlerini yavaşlatıyor

Ekonomi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmde hedeflerini yakalamaya odaklandıklarını ancak dünyanın dört bir yanındaki seçimlerin turizm hareketlerini yavaşlatan bir etkisi olduğunu belirterek, "Başka bir ülkede yapılacak seçimler bizim işimizi kesintiye uğratıyor olabilir. Buna rağmen hedefimizi değiştirmedik." dedi.

TÜROB'un "Aylık Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği" etkinliği, birlik üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Eresin, yıl sonunda 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı temel hedef olarak benimsediklerini söyledi.

Turizm sektörünün bu yıl da hedeflerine ulaşacağını dile getiren Eresin, şöyle devam etti:

"TÜROB olarak çok değerli üyelerimizle birlikte her zaman bu bilinç ve sorumlulukla başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız, yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm turizm paydaşlarımızla eş güdüm ve işbirliği içinde ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışıyoruz, çalışacağız. (Birlik) Her zaman olduğu gibi 2024 yılında da yine hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına, cari açığın kapatılmasına güçlü desteğini, katkısını yapmaya devam edecektir."

Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti

Ülkeler arası ulaşım çeşitliliği ve avantajlarının sağlanmasında vize süreçlerinin önemine işaret eden Eresin, bu süreçteki kolaylıkların turizm hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Eresin, Romanya vatandaşlarına ülkeye girişte uygulanan vize muafiyetine dikkati çekerek, "Kısa süre önce Romanya vatandaşlarının ülkemize pasaport yerine kimlik kartları ile seyahat edebilmeleri yönünde yapılan düzenlemeyi çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyor ve uygulamanın Romanya'dan ülkemize olan turizm talebine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Arabian Travel Market Fuarı'nda vize rejimi ile ilgili olumsuz geri bildirimler aldıklarını ve Türkiye'nin vize rejimi nedeniyle vize uygulamalarındaki aksaklıklarla ilgili çalışma başlattıklarını belirten Eresin, şunları ifade etti:

"Yurda döner dönmez başta Kültür ve Turizm Bakanı'mız olmak üzere ilgili bakanlıkları bilgilendirdik, bu potansiyeli kaybetmememiz için çözüm talebinde bulunduk. Büyük memnuniyetle söylemem gerekir ki Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da büyük desteğiyle bu konunun çözümü için çalışmalar başladı, umarız yakın zamanda konu çözüme kavuşur."

"Otel binalarının dönüşümü için imar revizyonu devreye alınmalı"

Deprem gerçeğinden yola çıkarak sektör özelinde yapılması gerekenleri sıralayan Eresin, 1999'dan önce hazırlanan ve hala yürürlükte olan imar planlarının güncel jeolojik-jeoteknik etütlere göre revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eresin, kentsel dönüşümle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Özellikle 20 yıl öncesinde faaliyete geçirilen otel binalarının dönüşümüyle tesislerimizin daha da güvende olabilmesi için bina maliklerinin hak kaybına uğramayacakları imar revizyonunun devreye alınmasını ivedilikle rica ediyoruz. Toplanma alanları, geçici barınma alanları ve birinci derece tahliye koridorlarının imar planlarına işlenmesini ve bunlarla ilgili plan değişikliği yapılmasının yasaklanmasını talep ediyoruz."

"Mayıs başından itibaren yavaş yavaş yukarı çıkan bir trend var"

TÜROB Başkanı Eresin, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede de İstanbul özelinde ilk 4 aylık turizm rakamlarının aşağıda seyrettiğini, yabancı girişlerinin yüksek çıkmasına rağmen otel konaklamaları ve doluluk oranlarının geçen senenin altında olduğunu söyledi. Eresin, "Bunun birçok nedeni var. Turist sayısıyla konaklayanların sayısı arasındaki fark. Bunları inceliyoruz. Ama şöyle sevindirici bir durum var, mayıs başından itibaren yavaş yavaş yukarı çıkan bir trend var. Biz Orta Doğu'dan gelecek turistlerin bayramla birlikte daha da hızlanacağını umuyoruz." dedi.

Eresin, son dakika rezervasyonlarının arttığına, 7 gün kala uzak destinasyonlar için rezervasyon aldıklarına dikkati çekti.

Seçimlerin dünyada turizm hareketlerini yavaşlatan bir etki olduğunu dile getiren Eresin, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a Amerikalı turist giriş sayılarımız yukarı doğru çıkıyor. Almanya, İngiltere, İtalya rakamlarımız da yukarı gidiyor. Orta Doğu rakamları son bir aydır artış ivmesinde. Biz hedefimizi yakalamaya odaklandık ancak dünyanın dört bir yanında seçim var. Dünyadaki seçim de aslında turizm hareketlerini yavaşlatan bir etkidir. Başka bir ülkede yapılacak seçimler bizim işimizi kesintiye uğratıyor olabilir. Buna rağmen hedefimizi değiştirmedik."

"Türkiye için ne iyi olacaksa destekliyoruz"

Eresin, hizmet ihracatçısı açısından kurun değişmemesinden dolayı sıkıntı yaşandığını, maliyetlerin enflasyona bağlı olarak arttığını, gelirlerin ise aynı seviyelerde kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz yaptığımız bütün sözleşmeleri 6 aylık, 1 senelik, bazen 2 sene önceden imzalıyoruz. Döviz değişmediği için neredeyse aynı gelirle o işi yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası bu bizi negatif yönde etkiliyor. Ancak devlet politikası bu şekilde. Türkiye için ne iyi olacaksa biz onun arkasında, her zaman Türkiye Otelciler Birliği olarak duruyoruz. Sektör olarak istihdama, cari açığın kapanmasına katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz ama artan maliyetler, özellikle enerji maliyetleri, yiyecek, içecek maliyetleri bizim için büyük sıkıntı yaratıyor."