Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kasım 2025 verilerine göre Türkiye'de 26 milyon 346 bin 901 sigortalı çalışan bulunurken, emekli sayısı 16 milyon 997 bin 274'e ulaştı. Emeklilerin 11 milyon 520 bin 51'i işçi, 2 milyon 921 bin 564'ü esnaf ve çiftçi, 2 milyon 555 bin 659'u ise memur statüsünden aylık alıyor.

EN ÇOK EMEKLİ İSTANBUL'DA

Verilere göre en fazla emeklinin yaşadığı şehir 3 milyon 460 bin 810 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 1 milyon 332 bin 487 emeklinin yaşadığı Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emeklinin bulunduğu İzmir takip etti. Böylece Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5'i bu üç büyükşehirde yaşıyor.

EN AZ EMEKLİ ARDAHAN, BAYBURT VE TUNCELİ'DE

Türkiye genelinde emekli sayısının en az olduğu iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak sıralandı.

EMEKLİ SAYISININ ÇALIŞANI GEÇTİĞİ İLLER

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği görüldü. Buna göre Zonguldak'ta 152 bin 193 çalışana karşılık 182 bin 539 emekli bulunuyor. Sinop'ta 57 bin 5 çalışana karşılık 66 bin 273 emekli yer alırken, Balıkesir'de ise 371 bin 76 çalışana karşılık 373 bin 983 emekli bulunuyor.

5 ÇALIŞANDAN 1'İ İSTANBUL'DA

Sigortalı çalışan sayısında da İstanbul ilk sırada yer aldı. 6 milyon 30 bin 615 çalışanla İstanbul, Türkiye'deki sigortalı çalışanların yüzde 22,8'ini barındırıyor. İstanbul'u 2 milyon 156 bin 110 çalışanla Ankara ve 1 milyon 463 bin 57 çalışanla İzmir izledi.

EMEKLİLER İÇİN YENİ POLİTİKALAR ÇAĞRISI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin özellikle büyükşehirlerde ve denize kıyısı olan illerde yoğunlaştığını belirtti. Ergün, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal yaşam imkanlarının şehir tercihinde belirleyici olduğunu ifade ederek, emeklilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yaşlı ve emekli odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.