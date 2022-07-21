Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak

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Havuz bir anda yarıldı, deliğin yuttuğu iki kişiden birinin nerede olduğu bilinmiyor

Tüm dünyayı endişelendiren gıda krizi Türkiye'nin liderliğinde aşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başından beri yaptığı girişimler meyvelerini verdi. Türkiye ve BM'nin öncülüğünde gerçekleştirilen "Güvenli Tahıl Koridoru"nun görüşmelerinde sona gelindi.

İMZALAR YARIN DOLMABAHÇE'DE ATILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Dün Tahıl Koridoru hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmayı kısa süre içerisinde yazılı metne bağlamak istediklerini belirterek, "Konuyu Putin ve Zelenskiy'le müteaddit kereler görüştüm. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız da kendi muhatapları nezdinde görüşmeler yürüttü. Neticede geçen hafta İstanbul'da yapılan teknik toplantıda BM planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulamaya başlamasını temenni ediyoruz" dedi.

TAHIL KORİDORUNUN AMACI NE?

Türkiye'nin yürüttüğü kritik diplomasi trafiğinin arka planında ise küresel gıda krizini önleme çabası yatıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre tahıl üretiminde en büyük pay Çin, ABD ve Hindistan'a ait. Rusya ve Ukrayna bu ülkelerden sonra geliyor. 2019 yılı verilerine göre Rusya 118 milyon ton, Ukrayna ise 74 milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirdi.