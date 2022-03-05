Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi

05.03.2022 22:17
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Sosyal medya üzerinden vatandaşlar tepkilerini gösterdi.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 liraya çıkarken, 18 litrelik 1 teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu.

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

FİYATLARIN ARTACAĞI ENDİŞEŞİYLE MARKETLERE AKIN ETTİLER

Öte yandan fiyatlara daha da zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar, büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. O anlar bazı müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE YAĞ FİYATLARI VAR

Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyada da gündem oldu. #Yağfiyatları ve #5litre etiketleri gün boyunca Twitter gündeminde yer alırken, vatandaşlar konuyla ilgili düşüncelerini de dile getirdiler.

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti

İşte o tepkilerden bazıları;

Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti
Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti
Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti
Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti
YORUMLAR
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Ukrayna, İşgal, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika
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