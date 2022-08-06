Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz lojistik süper güç olmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 Vizyonu ışığında ilk adımını Kocaeli'de hayata geçirdikleri Ulaştırma ve Lojistik Çalıştayları ile tüm kurum ve kuruluşların yararlanacağı bir rehber oluşturup 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru durmadan yürüyeceklerini belirterek, "Hedefimiz lojistik süper güç olmak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ticaretin hızla arttığını, Türkiye'nin bu pastadan daha fazla pay alması için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtti.

Lojistik sektörünün "ticaretin altın anahtarı" olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Körfez limanlarının da bu açıdan önemli rol oynadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde "Kocaeli Körfez Lojistik Çalıştayı"nın düzenlendiğini, çalıştayda lojistik sektörünün tüm yönleriyle ele alındığını ifade etti.

Kamu, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bölgedeki sektör temsilcileriyle fikir alışverişi yapıldığını belirten Karaismailoğlu, çalıştayın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bölge gerçekleri ve potansiyel hedefler kapsamında Körfez bölgesi, kara yolu yatırımları açısından güçlü bir konumda bulunuyor. Bölgedeki yük üretim ve çekim miktarlarına bakıldığında kara yolu yatırımlarına devam edilerek yük akış trafiği rahatlatılacak. Akıllı Ulaşım Sistemleri yatırımlarıyla mevcut yol kapasitesinden daha fazla faydalanılarak verimlilik artırılacak. Bölgede bulunan çok sayıda OSB'nin kara yolları ile doğrudan veya alternatif yollarla bağlantısı bulunuyor. Ancak lokal iyileştirmelerle bunlar güçlendirilecek. Yük araçlarından kaynaklanan kent içi parklanma sorunu için kent dışında lojistik odak noktaları oluşturulacak. Transit yükler kent içi trafikten arındırılacak."

"Körfez limanlarındaki yük sirkülasyonu hızlandırılacak"

Karaismailoğlu, deniz yolu açısından bakıldığında da geçen yıl Türk limanlarında elleçlenen yükün yüzde 15'inden fazlasının Körfez bölgesinde bulunduğuna dikkati çekerek, 35 limanın yer aldığı bölgede demir ve kara yolu bağlantılarının daha da güçlendirileceğini belirtti.

Karadeniz ile bağlantının sağlanması için etütler yapılacağını bildiren Karaismailoğlu, "Elleçleme ekipmanlarının operasyonel kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılmasıyla limanlardaki yük sirkülasyonu hızlandırılacak. Ayrıca bölgede demir yolu yatırımları devam ediyor. Hızlı tren hatlarında yük taşımacılığının payı artırılacak. Çift hatlar yapılması yanında yük lojistiği için aynı güzergahlarda ilave hatlar yapılacak. Tüm taşıma modları için kamu özel iş birlikleriyle yatırımlara devam edilerek hızlı sonuçlar alınacak." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, çalıştayda uzmanlarla Kocaeli'de alternatif lokasyonların da belirlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Tepecik, Akçakese, Sevindikli, Köseköy ve Gebze-Balçık lokasyonları öne çıktı. Hem lojistik ihtiyaçların karşılanması hem de kriterlere uygunluk açısından Tepecik bölgesi Lojistik Merkez için en olası yer olarak görüldü. Mevcut Köseköy Lojistik Merkezi'nin de etkinliğinin artırılması çalışmalarıyla kullanılmaya devam edilebileceği sonucuna varıldı. Tepecik Lojistik Merkezi'nin desteklenmesi ve lokal iyileştirmeler açısından diğer bölgelerden 2 tanesinde de yük aktarma merkezlerinin kurulabileceği ve trafiğin biraz daha kuzeye çekilerek güneydeki sıkışıklığın giderilmesi açısından öncelikli alanın Akçakese olacağı değerlendirildi."

"Lojistikte hedefler Anadolu'da belirlenecek"

İlki Kocaeli'de gerçekleştirilen çalıştayları ülke genelinde 6 bölge ve 37 şehre yaymak için çalışmalar yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ulaşım ve altyapı politikamızın en önemli odağı lojistiğin, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatına etkilerinin ele alındığı çalıştayda sektör hedefleriyle gelecek dönem projeleri tanıtıldı ve alanında uzman isimlerle fikir alışverişi yapıldı. Geleceği bugünden tasarlarken lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında, bilimsel temelli, çevreci, sürdürülebilir ve tarihe duyarlı bir ulaşım altyapısını ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Anadolu Lojistik Çalıştayları'nı hayata geçireceğiz. Bunlar, bölgesel olarak gerçekleştirilecek ya da gerçekleşmesi beklenen lojistik yatırımların, hedeflerin ve stratejilerin konuşulacağı, uzmanların bir araya gelerek mevcut durum ve gelecek dönem beklentileri hakkında beyin fırtınası yapacağı çalıştaylar olacak. Çalıştaylarda, süper ağ lojistik, sürdürülebilir lojistik, lojistik merkezler, yeni nesil güvenlik, akıllı konteynerleştirme, tedarik zinciri esnekliği, yeşil lojistik uygulamaları, teknoloji ve 5G, lojistik pazaryeri, çok kanallı lojistik, taze ürün zinciri, toplu kişiselleştirme, paylaşım ekonomisi, çoklu kaynak kullanımı ve uzay lojistiği başlıkları konuşulacak. Çalıştayların hedefi ülke stratejileri doğrultusunda lojistik sektörü geleceğinin konuşulması, lojistik projelerinin hayata geçirilmesi için adımların atılması, gelecek dönem projelerin sektöre tanıtılması olarak belirlendi."

Karaismailoğlu, sektör uzmanlarıyla fikir alışverişi yapılması, trendlerin takip edilmesi, uluslararası, ulusal ve kentsel yük hareketlerinin dengeli ve güvenli şekilde sağlanarak ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesinin de öne çıkan hedefler arasında yer aldığını bildirdi.

"Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz, yarınları planlıyoruz"

Karaismailoğlu, çalıştaylarda "Mevcut Durum Analizi", "Gelecek Stratejisi ve Trendler", "Çalıştay Bölgesi Özel Oturumu" ile "Sonuç ve Konsolidasyon" gibi 4 temel odak grup toplantısının olacağını kaydetti.

Çalıştayların emin adımlarla ilerlenen "Dünyayı Türkiye'ye bağlama" hedefinde yol gösterici rolü üstleneceğini belirten Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve lojistikte küresel ölçekte öncü, bölgesinde lider bir Türkiye için Ulaştırma ve Lojistik Çalıştayları ile tüm kurum ve kuruluşların yararlanacağı bir rehber oluşturarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru durmadan yürüyeceğiz. Hedefimiz lojistik süper güç olmak. Devlet aklı ile planlama, ortak akıl ile istişare, akıl gücü ile inşa ile Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz, yarınları planlıyoruz." ifadelerini kullandı.