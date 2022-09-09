Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız suyu getireni de testiyi kıranı da biliyorlar. İstanbul şu an bu deneyimi yaşıyor. Milletimiz birilerine bir fırsat vermişse o fırsatı ellerinden almayı da bilir. Yaptıklarımızı millete anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar Sancaktepe'de düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Etkinlikte konuşan Karaismailoğlu, gençlerin çok güzel türküler söylediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz önce arkadaşlarımız 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü okudu. Bugün artık uzun ince bir yol yok, kısalan yollar ve duble yollar var. Yine bir başka türkümüzde 'Kara tren gecikir belki hiç gelmez' diyor. Bu gelmeyen kara trenler de bizim dönemimizde tarih oldu. Türkiye'de hızlı tren var artık. Bu hizmetler milletine aşık, milletine hayırlı evlat olma düsturu ile hareket eden kadrolar sayesinde olmuştur. Ülkemiz bugün dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasına girdi. İnşallah bu 20 yılda yapılan hayırlı işler önümüzdeki dönemde de katlanarak devam edecek."

Hayatın uzun bir yolculuk olduğuna değinen Karaismailoğlu, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Çoğunuz üniversite eğitimi alıyorsunuz. İçinizde belki bu sene üniversiteye yeni başlayacak arkadaşlar vardır. Yeni mezun olacak arkadaşlar da vardır. Tabii ki üniversite eğitimi alınması gereken bir eğitim. Dünyaya bakışınızı değiştiriyor. Fakat bu eğitimi alırken sosyal hayatı da ıskalamamak gerekiyor. Sosyal alandaki aktiviteleriniz hayatınıza çok şeyler katacaktır. Arkadaşlarınızla dayanışma halinde olun. Fakirlere yardım etmeye çalışın. Sivil toplum kuruluşlarına mutlaka üye olun ve oralarda aktif olarak çalışın. AK Parti de projelerine dünyanın gıpta ile baktığı Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur."

"Arada kesintiler olsa da işler zamanla yolunu bulacaktır"

İstanbul'un 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dönüşüm sürecine girdiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Arada kesintiler olsa da işler zamanla yolunu bulacaktır. Vatandaşlarımız suyu getireni de testiyi kıranı da biliyorlar. İstanbul şu an bu deneyimi yaşıyor. Milletimiz birilerine bir fırsat vermişse o fırsatı ellerinden almayı da bilir. Biz yaptıklarımızı millete anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye 20 yılda çok büyük değişimler geçirdi. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Konforlu güvenli yollar yaptık. Hızlı trenler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu işler vatandaşlarımızın hayat konforlarını yükselten işler. Çanakkale Köprüsü gibi teknoloji ve emek gerektiren büyük projeleri 4 senede bitiren bir hükümetimiz var."

Karaismalioğlu, 2053 yılına kadar yapılacak işlerin planladığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2053 yılına kadar 190 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı projesi planladık. Bundan sonra yıl yıl yapılacak projelerimiz bellidir. Anadolu'nun dört bir tarafında 4 bin 500 kilometre demir yolu çalışması artarak devam edecek. Yolcu sayısını da 19,5 milyondan 270 milyona çıkaracağız. Hava yolunda 210 milyonluk yolcu sayımızı da 440 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı günlük 1400 uçak ve 230 bin yolcuya ev sahipliği yapıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na günde 600 uçak inip kalkıyor. Kurban Bayramı'nın arife gününde Osman Gazi Köprüsü'nden 80 bin araç geçti."

Programın ardından katılımcılar, Sancaktepe'de yaşayan başarılı sporcularla fotoğraf çektirdi.