Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bursa-Ankara YHT Hattı 2022'de açılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bursa-Ankara YHT Hattı 2022'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bursa-Ankara YHT Hattı 2022\'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak saatte 200 kilometrelik hızla inşallah bitirdiğimizde işletmeye açacağız. Önümüzdeki senenin sonu inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

20.03.2024 18:44
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak saatte 200 kilometrelik hızla inşallah bitirdiğimizde işletmeye açacağız. Önümüzdeki senenin sonu inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yapımı süren Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın ilk durağının açılışı dolayısıyla Yeni Balat İstasyonu'nda düzenlenen Bursaray Emek-Balat Raylı Sistem Hattı Tamamlanma Töreni'nde yaptığı konuşmada, güzergahın tamamlanmasıyla Bursa'nın kent içi raylı sistem ağının güçleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana şehirleri hızlı trenlerle birbirine bağlarken, şehir içi raylı sistemleri de birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda adeta bir kent için raylı sistem fırtınası estirdiklerini vurguladı.

Uraloğlu, ülke genelinde inşa ettikleri kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 433 kilometreye ulaştığını anlatarak, "Sadece İstanbul'da bu sene 34 kilometrelik raylı sistem hattını hayata geçirdik. Kocaeli'de hafta sonu yine raylı sistem çalışmalarımızı yürüttük. Hasılı İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 47 kilometrelik bir hattın çalışmasını devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Bursaray Emek-Balat Raylı Sistem Hattı'nı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için Bursa'yı geleceğe taşıyacak birçok projeyi birbiri ardına hayata geçirdik ve bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. 2002 yılından bu tarafa Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 202 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölünmüş yol uzunluğumuzu 609 kilometreye çıkardık. Yine bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu 787 kilometreye çıkardık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'muzu bitirdik. Bursa Çevre Otoyolu'nu, Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu'muzu, Bursa-İzmir Devlet Yolu'nu bitirdik, önemli güzergahlarımızı tamamladık. Az önce de Çalı-Kayapa-Hasanağa İl Yolu'nun ikinci etabını açtık. Diğer etaplarla ilgili de yine Büyükşehir Belediyemizle gerekli işbirliği içinde çalışmalarımızı önümüzdeki dönemlerde yürüteceğiz."

Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, Bursa'yı Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağına katacak çalışmaların sürdüğünü anımsattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak saatte 200 kilometrelik hızla inşallah bitirdiğimizde işletmeye açacağız. Önümüzdeki senenin sonu inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız. 201 kilometrelik hattı bitiriyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde biz Ankara-Bursa arasını 2 saat 15 dakikaya, yine Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız, Yüksek Hızlı Tren konforuyla." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nın, yapacakları uzatmayla Mudanya Bulvarı'nı geçerek Yüksek Hızlı Tren Garı ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesine ulaşacağını aktardı.

Saatte 80 kilometre tasarım hızıyla günlük 110 bin yolcuya hizmet edecek 4 istasyonlu hattın 4,9 kilometre uzunluğunda olacağını anlatan Uraloğlu, "Yapımı devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı ile metromuzu entegre ederek Bursalılara Yüksek Hızlı Tren erişimi için konforlu ve dakik bir ulaşım tesis edeceğiz." dedi.

Bursa'nın raylı sistem araçlarının bakım ve onarımının Bursa Uludağ Üniversitesi arazisinde inşa edilecek depoda, kendi hattında yapılacağını söyleyen Uraloğlu, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçim bizler için kıymetli. Alinur Aktaş kardeşimizle beraber Bursa'ya güzel hizmetler yaptık. Onun ilçe belediye başkanlığı döneminde de güzel hizmetler, güzel işbirliğimiz oldu. 31 Mart akşamında tekrar Alinur Aktaş kardeşimizi seçerek, 1 Nisan sabahından itibaren 'Durmak yok, yola devam' diyerek hizmetlerimize inşallah devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Bakan Uraloğlu ve protokol üyelerinin işçilerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bursa-Ankara YHT Hattı 2022'de açılacak - Son Dakika

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