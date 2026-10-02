Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nevşehir'de konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fon soruşturmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığında "3. Kademe İlçe Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi hareket değil, milletin iradesini omuzlayan, umudunu, iradesini ve geleceğe dair inancını taşıyan bir gönül seferberliği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır durmadan, yorulmadan millete hizmet yolunda çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, eser siyaseti ve istikrarı koruyarak Türkiye'nin dünyada sözü dinlenen ülke haline getirildiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı"nın tüm dünyanın kabul edip odaklandığı ve merak ettiği bir gerçek olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz küresel bir cazibe merkezi. Etrafındaki bütün karmaşaya, sıkıntıya rağmen istikrar adası ve güven adresi haline gelmiştir ve bu konumunu her geçen gün güçlendirmektedir. Bugünler aynı zamanda tarihimizin en kritik eşiklerinden birini yaşadığımız dönemlerdir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi artık bir hayal değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde somut bir hale dönüşmüştür. Terörün her türlüsünü, her örgütü, her uzantısını bu milletin bağrından söküp atmaya kararlıyız. Söküp attık da çok şükür. Sadece ülkemizde değil bütün bölgemizde de terörsüz bir bölge noktasında çok ciddi aşamalar kaydettiğimizi özellikle söylemek isterim. Hiçbirimizin şüphesi olmasın Türkiye birlik ve beraberliğiyle, iradesiyle, inancıyla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır. Terörsüz bir Türkiye daha güçlü bir ekonomi daha refah dolu bir toplum daha güvenli bir gelecek demektir aynı zamanda. Bu tarihi eşikte millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz, tereddüt etmiyoruz çünkü biz eser ve hizmet siyasetinin partisiyiz, hareketiyiz."

"77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık"

Bakanlık olarak ülkenin kara ve demir yollarını, pistlerini, limanlarını ve koridorlarını inşa ettiklerini, ulaşımın üretim ve ticareti olumlu yönde doğrudan etkilediğini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti döneminde ulaştırma ve altyapı alanında tam 355 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. Bunun çok önemli bir rakam olduğunun altını çizmek isterim. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yolu 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 6 ilimizi sadece birbirine bağlıyorduk, şimdi tam 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yine otoyollarımız 3 bin 800 kilometreye ulaşmış durumda. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarımızın yapımına da bir taraftan devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı yaklaşık 14 bin kilometreye çıkardık. 2 bin 151 kilometrelik yeni hızlı demir yolu ağını hayata geçirdik. Yine Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının bir istasyonla Nevşehir'e hizmet etmesi noktasında il başkanımız, milletvekillerimiz talebi ortaya koydu. Biz de arkadaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Bu noktada da talebi karşılama gayreti içerisinde olacağız."

"'İstanbul Havalimanı'na uçak iner mi?' deniliyordu"

Uraloğlu, Türksat 7-A uydusunun yapımının sürdüğünü ve 225 kilometre hıza ulaşan milli elektrikli trenin seri üretimine başlanıldığını anlattı.

Demir yolu ve diğer projelerin sadece ulaşıma değil, tüm sektörlere etki yaptığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul-İzmir Otoyolu'nu açtıktan sonra onun etrafında 12 organize sanayi bölgesi kuruldu. Bunlar sadece bir ulaşım projesi değil, bunlar aynı zamanda bir kalkınma projesidir. 14 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek olan demir yolunun ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Havacılık noktasına baktığımızda 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabilen bir Türkiye var. Dünyada 356 noktaya uçabiliyoruz. 'İstanbul Havalimanı'na uçak iner mi?' deniliyordu. Geçtiğimiz günlerde 4'üncü pistini açtık. 2 de yedek pistle beraber 6 tane pist var şu anda ve Avrupa rekorları kırıyor. Dünyada ilkler arasında."

Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını, 12 milyar lira değerindeki yatırımın da sürdüğünü anlatan Uraloğlu, kente çevre yolu yapılması için ihalenin tamamlandığını ve yapım çalışmasının başladığını söyledi.

Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'nda 2025 yılında 755 bin yolcu misafir ettiklerini ifade ederek, "Bu sene halihazırda 600 bin yolcu sayısı geçilmiş durumda. Havalimanımızın gerek park sahaları gerek kapasitesiyle beraber her türlü çekim noktalarını yaklaşık üç kat büyüttüğümüzü özellikle söylemek isterim." dedi.

Fon soruşturması

Fon soruşturmasına da değinen Uraloğlu, bu kapsamda kimsede suçluyu koruyacaklarına dair bir beklenti oluşmaması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak. Hiç kimse kusura bakmasın. Oradaki riski de sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

Valiliği de ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Vali Hüseyin Kök'le bir süre görüştü.