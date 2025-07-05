Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ankara'ya yeni metro projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ankara'ya yeni metro projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ankara\'ya yeni metro projesi
05.07.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa metrosunun projesini iki aya içinde tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa metrosunun projesini iki aya içinde tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi Yeni Konferans Binası'nda gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yürüyüş başlattıklarını bildiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizi yöneten değil, bölgemizde ve dünyada kriz çözen bir lider olarak, sadece jeopolitik değil, stratejik olarak da ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdi." diye konuştu

" Ankara'ya 739 milyar liralık yatırım yapıldı"

Bakan Uraloğlu, Ankara'ya yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, "Bizim iktidarımızda Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 739 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 466 kilometreden 1208 kilometreye, sıcak asfalt karışım kaplamalı yol ağını ise 466 kilometreden 1266 kilometreye çıkardık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesinin yapımında sona geldiklerini ve bu yatırımların yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımlıyla hizmete açılacağını söyledi.

Ankara'yı, Eskişehir, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a hızlı demir yolu ile bağladıklarını belirten Uraloğlu, "'Sivas'a yüksek hızlı tren hattı lazım' demeyen Sivaslılar vardı, muhalefet edenler vardı. Bakın bugün trenlerde yer bulamıyor vatandaşlarımız. Yüksek hızlı tren hatlarıyla bugüne kadar 100 milyon insanımıza hizmet ettik." dedi.

Uraloğlu, Ankara'yı Ege Bölgesi ve İzmir'e bağlayacak demir yolu inşaatının sürdüğünü, bu projeyle 14 saatlik yolculuğu 3,5 saate düşüreceklerini aktararak, "Seneye Afyon'a kadar, bir sonraki senede İzmir'e kadar olan kısmı bitirmiş olacağız." diye konuştu.

"Ankara'da metronun çoğunu biz yaptık"

Bakanlık olarak Ankara'da metro projelerini devreye aldıklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Şimdi siz dersinizi iyi çalışırsınız, görevlerinizi yaparsınız, ondan sonra da yapamayanı eleştirirsiniz. Biz de 'başımızın üstünde yeriniz var' deriz. Siz 6 yılda bir metre ray döşemeden tutup da Bakanlığı eleştiriyorsanız, AK Partimizi eleştiriyorsanız, kusura bakmayın siz kendi yapamadığınızı bu şekilde vatandaşımızın gözünde düşürmeye çalışıyorsunuz."

"Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız"

Uraloğlu, bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metrolarını hizmete sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başkentray'ı biz bitirerek hizmete sunduk. Elbette bizim planladıklarımız var. 'Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız' diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak Etlik Şehir Hastanesi'nden -onu da kapsayacak şekilde- Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ankara'ya yeni metro projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
3 büyüklere önerilen Thomas Partey’e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması 3 büyüklere önerilen Thomas Partey'e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
Aaron Ramsey’in yeni takımı şaşırttı Aaron Ramsey'in yeni takımı şaşırttı
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor

16:53
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel’den zehir zemberek sözler
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler
16:19
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek’in oğlunun nerede olduğu belli oldu
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in oğlunun nerede olduğu belli oldu
15:36
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
20:27
Sacha Boey’dan Galatasaray’a kötü haber Cimbom’u değil Marsilya’yı seçti
Sacha Boey'dan Galatasaray'a kötü haber! Cimbom'u değil Marsilya'yı seçti
20:21
TFF açıkladı Galatasaray’dan ayrılıp milli takıma
TFF açıkladı! Galatasaray'dan ayrılıp milli takıma
20:11
Baklava kutusundaki 110 bin Euro’luk rüşvet anı kamerada
Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada
20:05
Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık
Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık
19:51
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
19:30
Ali Koç’tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
19:28
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
19:14
Hastanede rüşvet skandalı Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:54
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 17:22:34. #7.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ankara'ya yeni metro projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.