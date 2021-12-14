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Ulusal Fındık Konseyi, fındıkta sürdürülebilir üretim istiyor - Son Dakika

Ulusal Fındık Konseyi, fındıkta sürdürülebilir üretim istiyor

14.12.2021 12:35

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Hamza Bölük, fındıkta değişken rekoltenin tüketici ve sanayicileri zora soktuğunu ifade ederek, "Ham maddeyi çok pahalıya buluyor ya da bulamıyorsunuz. Biz fındığın tüm paydaşları olarak sürdürülebilir ve bilinebilir bir üretim istiyoruz.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Hamza Bölük, fındıkta değişken rekoltenin tüketici ve sanayicileri zora soktuğunu ifade ederek, "Ham maddeyi çok pahalıya buluyor ya da bulamıyorsunuz. Biz fındığın tüm paydaşları olarak sürdürülebilir ve bilinebilir bir üretim istiyoruz." dedi.

Bölük, AA muhabirine, fındık paydaşlarını bir araya getirerek yaşanan sorunları çözmeyi amaçlayan UFK'nin bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

UFK olarak fındıkta sürdürülebilir bir üretimin oluşturulmasını istediklerini belirten Bölük, "Değişken rekolteler tüketici ve sanayicileri zora sokuyor çünkü ham maddeyi çok pahalıya buluyor ya da bulamıyorsunuz. Biz fındığın tüm paydaşları olarak sürdürülebilir ve bilinebilir bir üretim istiyoruz. Doğal afetler her zaman olacak. İklim şartları her zaman fındık üzerinde etkili olacak ama bu etkinin dışında kalan alanda biz her yıl ne üretebildiğimizi bilmek durumundayız. Verimliliği artırmak durumundayız." diye konuştu.

Bölük, Türkiye'deki verimin, diğer fındık üreticisi ülkelere göre düşük seviyede olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada fındık üretenlere baktığınız zaman Gürcistan dönüm başına 130-140 kilogram alıyor. Azerbaycan 150, İtalya 170-180 kilogram alıyor. ABD 220-230 kilogram ürün elde ediyor. Baktığınız zaman bizim dışımızdaki ülkelerin en az alanı 170-200 kilogram ortalaması. Oysaki bizim aldığımız ürüne baktığınızda 90 kilogram ortalamayı geçememişiz. Bu çok düşük ve artırılması lazım. Mevcut alanda verimliliği yükseltmek için çabalarımız var. Bunu başarmak zorundayız."

UFK olarak bilinebilir bir fiyattan yana olduklarını dile getiren Bölük, rekolteye bağlı olarak fiyatın artıp azalabildiğini ancak çok aşağılara inmesi ya da çok yukarılara çıkmasının ürünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bölük, ürünü stoka kalmadan satabilmek gerektiğini belirterek, "Bunun için herkesi memnun edebilen ve stabil bir fiyat olmasını istiyoruz. Tabii kur bazında söylüyorum. Sonuçta fındık ihraç edilen bir üründür. Hesabı yapılırken döviz kuru üzerinden yapılmalı. Çünkü sonuçta yüzde 85'i ihraç edilen bir ürün. Bu açıdan bakıldığında sürdürülebilir bir üretim, fiyatı bilinebilir bir ürün, arzumuz budur. Bunun için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İhracatçılarımız ülke ülke dolaşıyor"

UFK Başkanı Hamza Bölük, ihracatçıların yeni pazarlar için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İhracatçıların ülke ülke dolaştığını anlatan Bölük, şöyle konuştu:

"Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısından fazlası Asya ve Uzak Doğu'da yaşıyor. İhracatçılarımız o taraflara yönelmiş durumda. Yeni pazarlar peşinde. 2005 yılında 200 ton ihracatla başladığımız Çin pazarına satışımız 20 bin tonlara yaklaştı. Dolayısıyla biz boş durmuyoruz. Fındık sanayicisi olarak yeni pazarlar arıyoruz, fındığı tanıtmaya çalışıyoruz. Daha fındık satılacak çok ülke var. Fındığı nasıl daha değerli hale getiririz ve bunu daha ucuza nasıl üretebiliriz, bunun için çalışmalıyız."

Ulusal Fındık Konseyi, fındıkta sürdürülebilir üretim istiyor
Ulusal Fındık Konseyi, fındıkta sürdürülebilir üretim istiyor
Ulusal Fındık Konseyi, fındıkta sürdürülebilir üretim istiyor
Ulusal Fındık Konseyi, fındıkta sürdürülebilir üretim istiyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulusal Fındık Konseyi, fındıkta sürdürülebilir üretim istiyor - Son Dakika Ekonomi


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