Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda organize ettiği geleneksel "Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması"nın 12'incisi sonuçlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2012'den beri düzenlenen ve bu yılki konusu "Katamaran Gezi Teknesi" olarak belirlenen yarışmanın finalinde çeşitli üniversitelerden 23 öğrenci 10 proje ile yarıştı.

Yarışmanın ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Deniz Ticaret Odası Başkan Vekili Recep Düzgit, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, denizcilik sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ihracatçı birlikleri başkanları, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

"Yılı 2 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatacağız"

TİM Başkanı Gültepe, burada yaptığı konuşmada, denizciliğin ülke tarihinde ve kültüründe önemli yeri bulunduğunu belirtti.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracattaki başarısının genel ihracata da olumlu yansıdığını belirten Gültepe, bu yıl sektörün ihracatında büyük bir sıçrama olduğuna işaret etti.

Gültepe, "2022'de gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı 1,5 milyar dolardı. Bu yıl 11 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı. 11 aylık verilere baktığımızda sektör geçen yıla göre yüzde 36 artıda görünüyor. Yılı 2 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatacağız." ifadesini kullandı.

"12 yıldır yapılan yarışmaya 1000'e yakın öğrenci katıldı"

GYHİB Başkanı Cem Seven de yarışmayla sektörün geleceği gençlere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamayı, yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmayı hedeflediklerini, 12 yıldır düzenlenen yarışmaya şimdiye kadar 1000'e yakın öğrencinin katıldığını bildirdi.

Seven, "İş gücü kalitemiz bizim uluslararası anlamda rekabette en güçlü olduğumuz alan. Tasarım ise gemi ve yat inşa sektörünün temel unsurlarının başında gelen önemli bir kavram. Biz de Birliğimizin kuruluşundan itibaren her yıl düzenlediğimiz yarışmalarla hem sürdürülebilirlik, inovasyon, mühendislik becerisi ve estetik unsurları bir araya getiriyor hem de yarışmacılarımızın kendilerine ve sektörümüze yeni bir vizyon kazandırmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hem iş gücümüze hem de tasarım kültürüne dair kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

"Yıl sonu itibarıyla ihracatını en çok artıran sektörlerin başında olacağız"

Cem Seven, bu yıl kuruldukları 2010'dan bu zamana kadarki en yüksek yıllık ihracat tutarları olan 1 milyar 626 milyon doları geride bıraktıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de ihracatını en çok artıran sektörlerin başında olacağız. Sektörümüzün ihracat ayağını temsil eden ve ihracatçı firmalarımızın sorunlarını çözebilmek adına faaliyet gösteren kurumumuz adına hemen her yıl yeni rekorlara imza atabilmek bizi ziyadesiyle gururlandırıyor. Bu vesileyle bu rekorlara katkı sağlayan gemi ve yat inşa sektörünün tüm paydaşlarına da ortaya koyduğumuz ihracat ve tanıtım vizyonu dahilinde her etkinliğimize katılım sağladıkları ve destek oldukları için teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe "Hoopoe" isimli projesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Bora Kadıoğlu, Muhammet İnci ve Ömer Özcan, ikinciliğe "Elite" isimli projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Oğuzhan Akıllı ve Burakcan Yelek, üçüncülüğe "Zada" isimli projesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Yasin Karakuş ile Hasan Eroğlu layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 120 bin, ikinciye 80 bin, üçüncüye 60 bin lira ödül verildi.

Törenin sonunda 2024'te yapılacak tasarım yarışmasının konusunun "Balıkçı Gemisi Tasarımı" olacağı açıklandı.