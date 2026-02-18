Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye'de 21 Bini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye'de 21 Bini Aştı

Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye\'de 21 Bini Aştı
18.02.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akfen Holding'in desteklediği ödül programı, gençlerin gelişimine katkı sağlıyor ve büyümeye devam ediyor.

Akfen Holding'in sponsorluğunda ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde Türkiye'de uygulanan Uluslararası Gençlik Ödülü, Türkiye'de 21 bini aşkın gence ulaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 181 aktif Ödül Merkezi, yaklaşık bin gönüllü Ödül Lideri, Supervisor ve 5 bin 755 aktif katılımcıyla uygulanan Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye, her yıl daha fazla gence ulaşarak büyümeye devam ediyor.

Bugüne kadar dünya genelinde 130'u aşkın ülkede 13 milyondan fazla, Türkiye'de ise 21 bini aşkın gence ulaşan program, gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyerek sosyal becerilerini güçlendirmeyi, öz disiplin kazandırmayı ve liderlik yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Program kapsamında son bir yıl içinde, üç farklı kategoride olmak üzere 764'ü bronz, 264'ü gümüş ve 59'ü altın olmak üzere toplam 1087 katılımcı ödül sertifikası ve rozetini almaya hak kazandı.

Son olarak 19. Altın Kategori Ulusal Ödül Töreni, Terminal Kadıköy'deki ParibuArt'da düzenlendi. Törende, programı başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları takdim edildi.

Altın Ödül almaya hak kazanan katılımcılar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen başarılı gençleri kapsarken Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi (Ankara), Özel İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir), Anabilim Eğitim Kurumları, British International Schools, İstek Kemal Atatürk Okulları, MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları, TED Rönesans Anadolu Lisesi (İstanbul) gibi köklü eğitim kurumlarını temsil eden öğrencilerden oluştu.

Tören boyunca gençlerin hedeflerine ulaşma süreçleri ve kişisel gelişim yolculukları takdir topladı.

"Verilen her ödül uluslararası standartlarla aynı kalite ve güven çerçevesinde ilerliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Ödül Programı Ulusal Komite Başkanı Pelin Akın Özalp, verilen her ödülün uluslararası standartlarla aynı kalite ve güven çerçevesinde ilerlediğini belirtti.

Söz konusu yapının, gençlere yalnızca bir sertifika değil, gerçek hayatta karşılığı olan gelişim deneyimi sunduğunu aktaran Özalp, programın bu kadar güçlü olmasının nedeninin, gençleri sadece başarıya değil, hayata hazırlaması olduğunu vurguladı.

Özalp, "Bu ödül, bir sınav sonucu, bir tesadüf ya da bir şans değil. Bu ödül, plan, istikrar, sorumluluk ve emek demek. Başarılarınızla yalnız kendinizi değil, ailenizi, okulunuzu ve ülkemizin geleceğe dair umudunu da güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval da gençlerin potansiyellerini teoride değil, pratikte gördüğünü anlattı.

Gençlerin topluma katkı sunmayı, disiplinle ilerlemeyi ve sorumluluk almayı öğrendiğine dikkati çeken Kırçuval, "Bugün Altın Ödül alan her gencimiz, yalnız kendi yolculuğunu değil, ülkemizin geleceğine dair umudu da güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kırçuval, programın Türkiye'de sürdürülebilir şekilde büyümesinde, TİKAV'ın kurumsal emeği ve yıllara yayılan birikiminin çok kıymetli olduğunu aktarark, TİKAV'ın 1999'dan bu yana eğitim ve toplumsal gelişim alanında sürdürülebilir çalışmalar yürüttüğünü, özellikle fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan gençlere ulaşmayı temel öncelik olarak gördüğüne işaret etti.

Kaynak: AA

Akfen Holding, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye'de 21 Bini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 18:49:24. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye'de 21 Bini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.