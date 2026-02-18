Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye\'de 21 Bini Aştı

Akfen Holding'in sponsorluğunda ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde Türkiye'de uygulanan Uluslararası Gençlik Ödülü, Türkiye'de 21 bini aşkın gence ulaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 181 aktif Ödül Merkezi, yaklaşık bin gönüllü Ödül Lideri, Supervisor ve 5 bin 755 aktif katılımcıyla uygulanan Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye, her yıl daha fazla gence ulaşarak büyümeye devam ediyor.

Bugüne kadar dünya genelinde 130'u aşkın ülkede 13 milyondan fazla, Türkiye'de ise 21 bini aşkın gence ulaşan program, gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyerek sosyal becerilerini güçlendirmeyi, öz disiplin kazandırmayı ve liderlik yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Program kapsamında son bir yıl içinde, üç farklı kategoride olmak üzere 764'ü bronz, 264'ü gümüş ve 59'ü altın olmak üzere toplam 1087 katılımcı ödül sertifikası ve rozetini almaya hak kazandı.

Son olarak 19. Altın Kategori Ulusal Ödül Töreni, Terminal Kadıköy'deki ParibuArt'da düzenlendi. Törende, programı başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları takdim edildi.

Altın Ödül almaya hak kazanan katılımcılar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen başarılı gençleri kapsarken Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi (Ankara), Özel İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir), Anabilim Eğitim Kurumları, British International Schools, İstek Kemal Atatürk Okulları, MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları, TED Rönesans Anadolu Lisesi (İstanbul) gibi köklü eğitim kurumlarını temsil eden öğrencilerden oluştu.

Tören boyunca gençlerin hedeflerine ulaşma süreçleri ve kişisel gelişim yolculukları takdir topladı.

"Verilen her ödül uluslararası standartlarla aynı kalite ve güven çerçevesinde ilerliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Ödül Programı Ulusal Komite Başkanı Pelin Akın Özalp, verilen her ödülün uluslararası standartlarla aynı kalite ve güven çerçevesinde ilerlediğini belirtti.

Söz konusu yapının, gençlere yalnızca bir sertifika değil, gerçek hayatta karşılığı olan gelişim deneyimi sunduğunu aktaran Özalp, programın bu kadar güçlü olmasının nedeninin, gençleri sadece başarıya değil, hayata hazırlaması olduğunu vurguladı.

Özalp, "Bu ödül, bir sınav sonucu, bir tesadüf ya da bir şans değil. Bu ödül, plan, istikrar, sorumluluk ve emek demek. Başarılarınızla yalnız kendinizi değil, ailenizi, okulunuzu ve ülkemizin geleceğe dair umudunu da güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval da gençlerin potansiyellerini teoride değil, pratikte gördüğünü anlattı.

Gençlerin topluma katkı sunmayı, disiplinle ilerlemeyi ve sorumluluk almayı öğrendiğine dikkati çeken Kırçuval, "Bugün Altın Ödül alan her gencimiz, yalnız kendi yolculuğunu değil, ülkemizin geleceğine dair umudu da güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kırçuval, programın Türkiye'de sürdürülebilir şekilde büyümesinde, TİKAV'ın kurumsal emeği ve yıllara yayılan birikiminin çok kıymetli olduğunu aktarark, TİKAV'ın 1999'dan bu yana eğitim ve toplumsal gelişim alanında sürdürülebilir çalışmalar yürüttüğünü, özellikle fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan gençlere ulaşmayı temel öncelik olarak gördüğüne işaret etti.