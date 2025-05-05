Uzman Uyardı: Deprem Enerjisi Henüz Boşalmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Uzman Uyardı: Deprem Enerjisi Henüz Boşalmadı

Uzman Uyardı: Deprem Enerjisi Henüz Boşalmadı

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapı stoku ve olası depremler hakkında uyarılarda bulundu.

05.05.2025 11:48
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Yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, " 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile biraz enerji boşaldı. Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı. O bölgede enerji henüz duruyor. Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir" dedi.

İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen İstanbul Mimarlık Zirvesi'ne katılan yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki üniversite öğrencileriyle buluştu. Zirvede Türkiye'nin depremlere nasıl hazırlanması gerektiğinden bahseden Moriwaki, Türkiye'nin depremde ne durumda olduğu konusuna da değindi.

"Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar"

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Özellikle mimar olarak Türkiye için ne yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlattım. Deprem Dede olarak bilinen rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın 'Depremler insanı öldürmez, binalar öldürür' sözünü hatırlatmak isterim. Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar. Bunu düzeltmek lazım. Özellikle zemini yumuşak olan bölgeleri ilk önce düzeltmek lazım. Bunları düzeltmek için kentsel dönüşüm projelerine daha fazla yönelmek lazım. Kentsel dönüşüm ile şehrin planlaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilebilir"

Küçük yaşlardan itibaren deprem farkındalığını öğretmek gerektiğinin altını çizen Yoshinori Moriwaki, " Japonya'da ilkokuldan itibaren deprem eğitimi başlıyor. Özellikle çizgi roman olarak deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilebilir" dedi.

"Adalar ve Çınarcık bölgesindeki enerji duruyor"

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1999 ve 1912'de depremler yaşandığını hatırlatan Moriwaki, "Yalova Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki 170 kilometrelik kısmı 3'e bölmek gerekebilir. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile bu anlattığım bölgenin ortası biraz kırıldı. Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı. O bölgede enerji henüz duruyor. Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir. 23 Nisan'da 6.2'lik depreminin ardından biraz enerji boşalması oldu ama daha enerji var. Türkiye deprem ülkesi" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'de de denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir ama genel olarak 1 metre civarında görülebilir"

Depremden sonra tsunami riskinin bulunup bulunmayacağı üzerine de konuşan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla denizleri küçük ancak yine de su varsa ve sallanırsa dalga olur. Türkiye'de de denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir ama genel olarak 1 metre civarında olabilir. Olası bir büyük depremde en kötü senaryo 3 metre uzunluğunda bir tsunami olabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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