Uzunköprü'de Yeni OSB Kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uzunköprü'de Yeni OSB Kuruluyor

Uzunköprü\'de Yeni OSB Kuruluyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1000 dönüm alan üzerine Atatürk OSB için yatırımcılarla sözleşme imzalandı.

05.05.2025 13:49
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 1000 dönüm alana kurulacak Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için aralarında Çin firmasının da bulunduğu, 3 yatırımcıyla sözleşme imzalandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin konum olarak önemine dikkat çekerek, "Burasını şu ana kadarki OSB'lerin sahip olduğu en üst arıtma sistemleriyle, en üst teknolojiyle yapıyoruz. Ne olması gerekiyor ne olmaması gerekiyor noktasında çok iyi çalıştık. Ona göre de adımlar atıyoruz" dedi.

Uzunköprü'de hazırlık süreci tamamlanan, yarın altyapı ihalesi yapılacak Atatürk OSB için ilk tahsis sözleşmeleri imzalandı. İlçede toplam 1000 dönüm alana kurulacak OSB'de, aralarında bir Çin firmasının da bulunduğu 3 şirketle, Edirne Valiliği'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve firma temsilcileri katıldı.

'ÇOK CİDDİ TALEP VAR'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, konuşmasında, projenin Edirne için önemine dikkat çekerek, "Uzunköprü'deki OSB serüvenimiz biraz uzun aslında. Başlamıştık, o gerçekleşmedi, vazgeçmedik ve Sayın Valimizin önderliğinde yeni bir projeye çok hızlı bir şekilde başladık. İnşallah o açığı da kaybettiğimiz zamanı da kapatıyoruz. Uzunköprü'ye de çok ciddi bir talep var. Edirne, bir tarım kenti ama bir her zaman söylüyoruz, sanayisiz tarım olmaz diye. Edirne'nin şöyle bir özelliği de var, Edirne doğunun en batısında, batının da en doğusunda olan bir il. Zaten bölgeye olan talepler de onu gösteriyor. Hepimiz heyecanlıyız, birlik ve beraberlik içerisinde hızlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

'ÇEVREYE DUYARLI SANAYİLERİN OLMASINI İSTİYORUZ'

Vali Yunus Sezer, kentte yenilenebilir ve çevreye duyarlı sanayilerin olması gerektiğini belirterek, "Edirne, tarım ve turizm şehri ama onun yanında '3 Y' dediğimiz; 'Yeşil', 'Yenilenebilir' ve 'Yenilikçi' teknolojilerin, katma değer üreten teknolojilerin de olduğu ve çevreye duyarlı sanayilerin olmasını da istiyoruz. Böyle bir kararlılık içerisindeyiz. Uzunköprü bizim açımızdan kangren olmuş bir yer. Geçen yıl bir rota değiştirdik, başka bir alana geçtik ve sıfırdan başlayıp, 1 yıl içerisinde altyapısı ve ihalesi yapılacak duruma gelen belki de Türkiye'de tek organize sanayidir. Altyapı ihalemiz yarın yapılacak ve bu ihale yapılmadan da birçok firmadan başvuru var" diye konuştu.

'EN ÜST TEKNOLOJİYLE YAPIYORUZ'

Uzunköprü OSB için ilerleyen süreçte daha seçici olacaklarını da ifade eden Vali Sezer, "Biz söz verdiğimiz için iki, üç tane firmamızla sözleşme yapacağız ama bundan sonra daha seçici, daha katma değeri olan ve daha büyük kapasiteli yerleri firmalara tahsisleri yapacağız. Çünkü bizim yerimiz çok değerli. Avrupa'nın en doğusu, doğunun da en batısındayız. Lokasyon olarak gerçekten çok değerli bir yerdeyiz. Buraları da şu ana kadarki OSB'lerin sahip olduğu en üst arıtma sistemleriyle, en üst teknolojiyle yapıyoruz. Ne olması gerekiyor ne olmaması gerekiyor noktasında çok iyi çalıştık. Ona göre de adımlar atıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YATIRIMLARA DESTEĞİ BİZİ MUTLU ETTİ'

İmza töreninde konuşan Çin firması temsilcisi Yamin Zhang, Türkiye'nin desteğini anlatarak, "Türkiye'nin yatırımlara desteği ve çevresel faktörleri bizi çok mutlu etti. Bu nedenle çok kısa sürede buraya yatırım yapmaya karar verdik. Bu noktada Türkiye'deki bürokrasi çok yardımcı oldu, bunun için çok memnunuz. İki ay önce gelip Sayın Vali ile tanıştığımızda, bu kadar kısa sürede işlerin tamamlanıp imzaların atılıyor olması bizleri çok mutlu etti. Doğaya saygılı, güzel bir tesis kuracağız. Türk ortaklarımızla birlikte endüstriyel makineler için parçalar üreteceğiz. Bunun için burada çok güzel çalışma alanları yaratacağız, istihdamlar sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Yunus Sezer ve firma temsilcileri, yer tahsis sözleşmelerini imzaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Uzunköprü'de Yeni OSB Kuruluyor - Son Dakika

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