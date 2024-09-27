Vali Şahin: Türk Birliği Ekonomide Güçlendirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Vali Şahin: Türk Birliği Ekonomide Güçlendirecek

Antalya'da düzenlenen konferansta Vali Şahin, Türk birliğinin ekonomik potansiyelini vurguladı.

27.09.2024 19:24
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 'Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar' konulu konferansta, Türk iş insanları ile bir araya geldi. Vali Şahin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile dünyaya gözlerimi onun rüyaları içinde kapatacağım' cümleleri ile bizlere Türk birliğini kurmamızı vasiyet etti. Bizler de Türk birliğini kurarak dünyaya adaleti, barışı ve nizamı tekrar öğreteceğiz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Antalya Valiliği ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinesinde düzenlenen, 'Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar' konulu konferans, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaret, sanayi, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi için değerlendirmelerin yapıldığı konferansta, Türk Ticaret Fuarı kapsamında ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

ATSO Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zekeriya Aslan, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Av. Aygün Aliyeva, STK temsilcileri, Türk iş dünyası yetkilileri katıldı.

"Türk birliğine inancımız tam"

Türk devletlerinin ve Türk milletinin, 5 milyon kilometrekareden fazla alanda varlık gösterdiğini ifade eden Vali Şahin, "Biz kardeşlerimizle bir olmaya mecburuz. Bu bizlere tarihimizin ve kültürümüzün mecbur kıldığı bir yükümlülüktür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile dünyaya gözlerimi onun rüyaları içinde kapatacağım." cümleleri ile bizlere Türk birliğini kurmamızı vasiyet etti. Bizler de Türk birliğini kurarak dünyaya adaleti, barışı ve nizamı tekrar öğreteceğiz" dedi.

Vali Şahin, Türk dünyasının 1 buçuk trilyon dolardan fazla ekonomik gücü ile büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu rakamı ikiye katlayabiliriz. Antalya'da, tarım ve turizm alanında çok başarılı şirketlerimiz var. Modern ve yüksek verimli tarım faaliyetlerini işbirliği yaparak gerçekleştirebiliriz. Turizm alanında büyük bir bilgi birikimine ve potansiyele sahibiz. Her fırsatı kullanarak karşılıklı etkileşimin olacağı bir platform oluşturmamız lazım" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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