Üye Girişi
Vali Yazıcı: "Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz"

30.09.2021 16:52
Vali Yazıcı:

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen ve Antalya'nın tarımsal üretimdeki son durumları ve projelerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen ve Antalya'nın tarımsal üretimdeki son durumları ve projelerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Yazıcı toplantıda, Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın ev sahipliğinde Borsa'nın Yönetim Kurulu, Meclis, Komite, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Antalya'nın tarımsal üretimdeki son durumunun ve projelerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Yazıcı, Antalya'nın ekonomisini hep birlikte daha da güçlendireceklerini ifade etti. Toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yazıcı, "Bu buluşma pandemiden dolayı biraz gecikti. İnşallah bundan sonra daha çok bir araya gelerek şehirle ilgili çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

"Sorunların çözümü noktasında yüz yüze görüşme daha etkili"

Bir yılı aşkın süredir Antalya'da görev yaptığını ve şehirde göreve başladığında pandemi sürecinin devam ettiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Pandemi süreci devam ettiği için birçok görüşmeyi ertelemek veya yüz yüze yapamamak zorunda kaldık. Online sistemler üzerinden toplantılar gerçekleştirdik. Sorunların ve sıkıntıların çözümü noktasında bu tür toplantıların yüz yüze yapılmasının daha etkili olduğunu düşünüyorum. Pandemi koşullarında şehre adapte olma ve şehrin dinamiklerine temas noktasında biraz zorluklar yaşadık. Bundan sonra inşallah daha sık bir araya geleceğiz" diye konuştu.

"Birinci doz aşıda yüzde 90'ı geçtik"

Aşılama oranlarının artmasıyla pandemi sürecinin olumluya gideceğini belirten Vali Yazıcı, şehir olarak büyük oranda aşıyı tamamladıklarını ve birinci doz aşıda yüzde 90 seviyesini geçtiklerini söyleyerek aşı olmayan vatandaşlara da aşılarını olma çağrısında bulundu. Pandemiden aşı haricinde başka kurtuluşlarının olmadığını dile getiren Vali Yazıcı, "Pandemiden aşı haricinde başka bir kurtuluşumuz yok. Aşımızı olalım. Bilime güvenelim. Pandemi süreci bizleri ekonomik olarak etkilediği gibi psikolojimizi de etkiledi. Bu zorlu süreçten hep birlikte kurtulacağız" şeklinde konuştu.

"Hayırseveri çok bir milletiz"

Manavgat'ta Türkiye'nin en büyük yangın felaketini yaşadıklarını söyleyen Vali Yazıcı, "Bundan iki ay önce büyük bir yangın yaşadık. 10 gün devam eden ve yerleşim yerlerini tehdit eden Türkiye'deki en büyük yangın felaketiydi. Allah bir daha göstermesin. Çok zorlu bir süreçti. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yararlarının sarılması adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Devletimiz büyük ve güçlü. Halkımızda büyük destekler verdi. Hayırseveri çok bir milletiz" dedi.

"Yangında zarar gören evlerle ilgili ihale yapıldı"

Yangın bölgesinde zarar gören evlerle ilgili ihalelerin yapıldığını aktaran Vali Yazıcı, toplamda bin 300 konutun inşa edileceğini söyledi. Zarar gören evlerle ilgili en büyük problemin mülkiyet problemi olarak baş gösterdiğini aktaran Vali Yazıcı,"Arazi ile ev farklı kişilerin üzerine olunca yeni ev yapılabilmesi için bize yer göstermesi lazım. Şu an tek sorun bu. Bin 300 konutun sadece 173'ünde bu tür sorunlar yok. Birçok yer hisseli tapu olmasından dolayı sorunlar yaşanıyor. İnşaat çalışmaları için tüm hazırlıklar yapıldı ancak bu tür sorunlardan dolayı şu an sadece 20 inşaata başlanılabildi. 14 Ekim'e kadar süreç devam ediyor. Tapuyu gösteren veya muvafakatname alan herkesin evlerine hızlı bir şekilde başlanıyor. Bu tarihe kadar muvafakatnamesini alamayanlara, problem yaşayanlara köyün yakınlarında tespit edilen hazine arazilerine evleri yapılacak. İnşallah bütün sorunlar çözülecek. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Köylülerimizin köyde kalıp üretime devam etmesini istiyoruz"

Yangında zarar gören köylerdeki vatandaşların köylerinde kalıp üretime devam etmelerini istediklerini dile getiren Vali Yazıcı, bu konuda her türlü desteği ve çalışmayı yaptıklarını belirtti. Özellikle pandemiyle birlikte tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha hatırlandığını ifade eden Vali Yazıcı, tarımla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve köylerdeki standartları yükselterek köylerimizi daha cazip hale getirmek istediklerini söyledi.

"Köye ilgiyi arttırmayı hedefliyoruz"

Köylere ilgiyi arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Atatürk 'Köylü milletin efendisidir.' dese de bizler toplum olarak köyden çıkmayı sınıf atlamak olarak gördüğümüz için senelerdir sorun yaşadık. Şimdi gençlerimizin tarımda ve hayvancılıkta köylerine geri dönerek üretime katılmalarını istiyoruz. Yavaş yavaş toplumumuzda tarıma karşı bilinç artmaya başladı. Bizlerin de gençlerimizi ikna ederek bu sektöre daha çok yönlendirmemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan gençlerimizin kazançlarının nasıl artacağı konusunda çalışmalar yürütmeliyiz. Devletimizin bu konuda çalışmaları var. İnşallah geçlerimizi tarım ve hayvancılıkta daha çok göreceğiz. Pandemi bütün düşüncelerimizi değiştirdi. Özellikle şehir hayatının bir üstünlük verdiği düşüncesinden çıkarak insanlarımız daha çok köylere ve kırsal alanlara ilgi duymaya başladı. İnşallah projelerle bu ilgiyi daha da arttıracağız" dedi.

"Ne zaman derdimiz olsa rahatlıkla arayabiliyoruz"

Toplantıda konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Sağ olsun Valimiz birleştirilmiş Meslek Komiteleri toplantımıza davetimizi kırmadı, katıldı. Antalya'ya geldiğinden bu yana ne zaman derdimiz olsa rahatlıkla arayabiliyoruz kendisini ve derdimize deva olmak için çalışıyor. Pandemide aldığı önlemler, Manavgat yangınında bölgedeki doğanın, halkın savunucusu oldu" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Vali Yazıcı: Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz
Vali Yazıcı: Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz
Vali Yazıcı: Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz
Vali Yazıcı: Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz

COVIRAN Bereket, Ersin Yazıcı, Pandemi, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Yazıcı: 'Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor 16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı 16:43 Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı 16:18 Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi 16:10 Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

Son Dakika Haberleri
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı         
17:09
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti         
16:31
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:18:27. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yazıcı: "Antalya'nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement