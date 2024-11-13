Van'da 2024 İlk 10 Ayda 1.182 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da 2024 İlk 10 Ayda 1.182 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre, Van'da 2024'ün ilk 10 ayında 1.182 konut satışı yapıldı.

13.11.2024 11:26
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Van'da 2024 yılının ilk 10 ayında 1 bin 182 adet konut satıldı.

TÜİK, konut satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde Ekim ayında toplam 165 bin 138 konut satıldı. Bu satışların bin 182 adeti Van'da, 614 adeti Bitlis'te, 429 adeti Muş'ta ve 76 adeti ise Hakkari'de gerçekleşti.

"Ekim ayında satılan 76 adet konut ile en düşük il Hakkari oldu"

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da 2024 İlk 10 Ayda 1.182 Konut Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 2024 İlk 10 Ayda 1.182 Konut Satıldı - Son Dakika
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