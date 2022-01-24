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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması

24.01.2022 19:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin enerji kısıntısı konusundaki tavırlarını eleştirerek, "Biz enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları köstek olmanın derdinde.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin enerji kısıntısı konusundaki tavırlarını eleştirerek, "Biz enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları köstek olmanın derdinde. Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimse aldırış etmesin." dedi.

Bakan Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal gaz kısıntılarıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu ve partisinin, ülkede enerji tedarikini çeşitlendirmek için atılan her adıma açıkça karşı geldiğini söyleyen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Bugün Kılıçdaroğlu aklınca birtakım açıklamalar yapmış. Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Buna rağmen, ülkemizin enerji tedarikini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi. Enerji santralleri yapıyoruz, şantiyeleri basıp, 'Yaptırmayız.' diyorlar. Akkuyu'da nükleer enerji yatırımı yapıyoruz, 'Yaptırmayız.' diyorlar.

Doğalgaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz'deyken, 'Ne işimiz var Libya'da.' diyorlar. Gidin araştırın, Saros Körfezi'nde yapacağımız LNG terminaline kim karşı çıkmış. O işi engellemek için CHP milletvekilleri neler yapmış. O terminali bitirmiş olsaydık belki bugün bu sorunu hiç yaşamayacaktık. Şimdi utanmadan sıkılmadan İran kaynaklı bir sorun yaşadığımızda açıklama yapıyorlar. Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Ben bu art niyetli zihniyeti milletimize havale ediyorum."

İran'ın doğal gaz arzında kesintiye gitmesi

İran'ın doğal gaz arzında kesintiye gitmesinin OSB'lerde ve sanayi tesislerinde doğal gaz ve elektrik arzında kısıtlamalara gidilmesine neden olduğunu hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"Elbette kış şartlarının ağır geçtiği böyle bir dönemde, doğrudan vatandaşlarımızın evinde kullandığı gaz ve elektrikte bir kesintiye gitmemiz düşünülemez. En başından beri Enerji Bakanlığımız süreci hassasiyetle yönetmeye çalışıyor. Enerji Bakanlığımız, sanayicilerimizin talep ve önerilerini dikkate alarak, İran kaynaklı bu kısıtlamaları, üretime en az etki edecek şekilde düzenliyor. İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız.

Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin, oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimse aldırış etmesin. Şoklara karşı direncini defalarca kanıtlamış sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. Biz sanayicilerimizin karşılaştığı her sorunda yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fuarda 800'ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın 3 binin üzerinde markası sergilenecek"

Varank, her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen fuarın birçok ilke sahne olduğunu söyledi.

Varank, fuarın bu yıl da TÜYAP ve İstanbul Fuar Merkezi olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilen ilk fuar olarak kayıtlara geçeceğini, hem katılımcı sayısı hem de icra edildiği alan bakımından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olacağını dile getirdi.

Fuarda 800'ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın 3 binin üzerinde markasının sergileneceğini ifade eden Varank, fuarda 150 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlayacağına dikkati çekti. Varank, " Almanya'da iptal edilen, İtalya'da da sönük geçen fuarların ardından İstanbul Mobilya Fuarı'nın Türkiye'de büyük bir ilgiye sahne olması bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektörleri birbirinden ayrı görmediklerini vurgulayan Varank, "Bütün sektörlerimiz bizim için aynı resmin kıymetli birer parçası. Mobilya sektörü de büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli katkılar sunuyor. Heartmade for Life markasıyla dünyanın dört bir tarafında saygınlığı hedefleyen mobilyacılarımız ülkemiz adına büyük başarılara imza atıyor. Bunun en net yansımasını sektörün ihracat performansından görüyoruz."

Varank, 2002'de 290 milyon dolar olan mobilya ihracatının 14 kat büyüyerek geçen yıl 4,3 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Bugün Türkiye, mobilyada dünyanın en çok ihracat yapan 8'inci ülkesi. 2022 yılı ihracat hedefi 6 milyar dolar. Bu performansla dünya mobilya ticaretinden yüzde 5 pay almak istiyoruz." dedi.

"Mobilyacılarımız heyecanlı, biz onlardan daha heyecanlıyız"

Sektörün yüksek kaliteli tasarım ve üretim kabiliyetleriyle hedeflere ulaşması noktasında şüphesinin olmadığını aktaran Varank, "Yeter ki ülkemizin dört bir tarafındaki üreticilerimizle birlikte, inanarak ve çalışarak yolumuza devam edelim. Biz bu noktada devlet olarak 19 yılı aşkın süredir taşın altına elimizi koyduk, koymaya da devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı yatırım programında yer alan Mardin Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nin proje çalışmalarının da devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her yeni yatırım sektörün rekabetçiliğini bir üst seviyeye taşıyor. Yine temel atma törenine bizzat katıldığım Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde de inşaat işleri sürat kazandı. Burası da örnek bir ihtisas OSB olarak Mobilya ekosistemine büyük katkı sağlayacak. İnegöl, Kaynarca, Torbalı Mobilya İhtisas OSB'leri neredeyse tam doluluk oranlarını yakalamış durumda. Mobilyacılarımız heyecanlı, biz onlardan daha heyecanlıyız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması

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Mustafa Varank, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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