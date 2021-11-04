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Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu - Son Dakika

Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu

04.11.2021 13:47
Vatandaş,

Dünyanın birçok ülkesinde 30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece saatler 1 saat geriye alınarak kış saati uygulamasına geçildi. Fakat Türkiye'de 2016 yılında yürürlüğe giren kararla sabit saat uygulamasına geçilmesi sebebiyle saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tasarruf nedeniyle geçilen uygulama sonrası özellikle çocukların sabahın karanlığında okula gitmek zorunda kalması sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumların ardından "#kışsaati" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Avrupa'da 30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.33'te saatler bir saat geriye alındı. Kış saati uygulamasına geçen çok sayıda ülkenin aksine Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle saatlerde herhangi bir değişiklik olmadı.

KÖR KARANLIKTA OKULA GİDEN ÇOCUKLAR BÜYÜK PROBLEM YAŞIYOR

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak maksadıyla alınan karar bu kış ise yine birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Sabahın kör karanlığında evden çıkmak zorunda kalan vatandaşların evlerine de yine karanlıkta dönmeleri büyük tepkiye neden olurken, özellikle çocukların okula gelip gitmelerinde ciddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle veliler de zor durumda.

TWITTER'DA TT OLDU

Dünyanın birçok ülkesinin kış saatine geçmesine rağmen Türkiye'de son 5 yıldır devam eden sabit saat uygulaması özellikle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yorumların yağmur gibi gelmesi sonrası "#kışsaati" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

NE OLMUŞTU?

Avrupa'da 30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.33'te saatler bir saat geriye alındı. Türkiye'de ise 2016 yılında yürürlüğe giren kararla sabit saat uygulamasına geçildi. Böylece kış-yaz saati ayrımı kalktı. Türkiye'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karardan bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmiyor. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Yani Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Vatandaş, Kış saati geri gelsin çağrısında bulundu

Cumartesi, Türkiye, Twitter, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaş, 'Kış saati geri gelsin' çağrısında bulundu - Son Dakika Ekonomi


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