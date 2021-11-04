Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu

Avrupa'da 30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.33'te saatler bir saat geriye alındı. Kış saati uygulamasına geçen çok sayıda ülkenin aksine Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle saatlerde herhangi bir değişiklik olmadı.

KÖR KARANLIKTA OKULA GİDEN ÇOCUKLAR BÜYÜK PROBLEM YAŞIYOR

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak maksadıyla alınan karar bu kış ise yine birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Sabahın kör karanlığında evden çıkmak zorunda kalan vatandaşların evlerine de yine karanlıkta dönmeleri büyük tepkiye neden olurken, özellikle çocukların okula gelip gitmelerinde ciddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle veliler de zor durumda.

TWITTER'DA TT OLDU

Dünyanın birçok ülkesinin kış saatine geçmesine rağmen Türkiye'de son 5 yıldır devam eden sabit saat uygulaması özellikle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yorumların yağmur gibi gelmesi sonrası "#kışsaati" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;