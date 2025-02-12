Vestel'den İtalya'da Yeni Şarj Merkezi - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel'den İtalya'da Yeni Şarj Merkezi

Vestel Mobilite, İtalya'daki Electrip şarj merkezine 16 adet 400 kW EVC sağladı.

12.02.2025 13:20
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Vestel Mobilite, Avrupa'nın önde gelen şarj hizmet şirketlerinden Electrip'in İtalya'nın Assago bölgesinde hizmete sunduğu şarj merkezine, 16 adet 400 kilovat (kW) güce sahip EVC sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel'in elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli araç komponentleri ve enerji depolama çözümleri alanlarındaki faaliyetlerini yürüten Vestel Mobilite, geliştirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla küresel pazarda yayılmaya devam ediyor.

Almanya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerde yaptığı anlaşmalarla 35 ülkede 250 bini aşkın şarj istasyonuyla Avrupa'nın elektrikli araç altyapısına yıllardır katkıda bulunan Vestel Mobilite, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor.

Zorlu Enerji ortaklığıyla kurulan Electrip Global'in İtalya'nın Assago bölgesinde hayata geçirdiği yüksek hızlı şarj hub'ının cihazları, Vestel Mobilite tarafından sağlandı. Hizmete giren şarj merkezinde, Vestel Mobilite'nin ürettiği 16 adet 400kW güce sahip EVC'ler, bireysel ve ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik optimize edildi.

Electrip Global'in sunduğu elektrikli araç şarj operasyonları ve enerji verimliliği hizmetleri sayesinde, yeni merkez (hub) modelinin İtalya'da yaygınlaşması ve diğer Avrupa ülkelerine genişlemesi hedefleniyor. Şarj noktası operasyonları ve enerji verimliliği hizmetleri sunan şirket, Avrupa'da İtalya, Fransa, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Hırvatistan'da hizmet veriyor.

Ultra hızlı araç şarj istasyonları hizmete başladı

Vestel Mobilite'nin, yakın bir süre önce Zorlu Energy Solutions'a (ZES) teslim ettiği 720 kW güç kapasitesine sahip, ultra hızlı araç şarj istasyonları da hizmete başladı.

Halka açık istasyonlarda bekleme sürelerini minimuma indiren bu istasyonlar, şarj süresini 15 dakikaya kadar düşürerek aynı anda 8 araca kadar hizmet verebiliyor. İstasyonlar, kısa süre içinde elektrikli bir otomobilin şehir içi haftalık ortalama şarj ihtiyacını karşılamasının yanı sıra uzun yolculuklardaki şarj süresini kısaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, Vestel Mobilite'nin, Vestel'den aldığı güç ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde kısa zamanda mobilite sektöründe öncü konuma geldiğini belirtti.

Vestel Mobilite'nin geliştirdiği ürün ve teknolojilerle, sektöründe standartları belirleyen bir noktada olduğunu kaydeden Güler, "Vestel'in tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanında 40 yılı aşkın köklü bilgi birikimi ve deneyimini, mobilite alanına yaptığımız yatırımlarla birleştirerek güçlü bir yapı kurduk." ifadelerini kullandı.

"Teknoloji standartlarını yükseltiyoruz"

Güler, "Dünyanın önde gelen pek çok üreticisi 500kW'lık şarj istasyonlarını ürün gamlarına yakın zamanda eklemeyi planlarken, biz 720kW şarj istasyonlarımızı mobilite pazarına sunuyoruz. Böylece bu alandaki teknoloji standartlarını yükseltiyoruz. Elektrikli araçları 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 20 şarj seviyesinden yüzde 80'e getirebilen EVC'lerimizin, pazar için önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2017'den bu yana dünyanın her yerine elektrikli şarj istasyonu ihraç ettiklerine değinen Ergün Güler, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda iş ortağı bulunduğunu aktardı.

Vestel Mobilite'nin hedeflerinden bahseden Güler, şunları kaydetti:

"Teknoloji alanındaki öncü konumumuz, operasyonel mükemmeliyetimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla uluslararası pazarlardaki konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir geleceğe katkı sunarken, inovasyon ve kaliteye bağlılığımızla öncüsü olduğumuz sektörümüzde fark yaratmaya devam etmek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, İtalya, Vestel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel'den İtalya'da Yeni Şarj Merkezi - Son Dakika

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