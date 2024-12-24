Vodafone Türkiye 5.5G\'ye Hazır

Ekonomi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak Türkiye'ye 5.5G teknolojisini sunmaya hazır olduklarını belirterek, 5G'nin ülke ekonomisine yıllık getirisinin 19 milyar dolar olduğunu söyledi.

Vodafone'un 2024 yılı performansını ve 2025 hedeflerini paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısına Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları katıldı.

Toplantıda konuşan Aksoy, 2024'ün Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ettikleri bir yıl olduğunu söyledi.

Aksoy, "Aynı zamanda amaç odaklı bir şirket olarak toplumsal dönüşümdeki rolümüze odaklanmayı sürdürdük. Ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın reel değeri 234,4 milyar lirayı aştı. Geçtiğimiz yıl mobil şebekemize, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katı yatırım yaparak, rekor sayıda baz istasyonu ve kapasite artışı yapılmasını sağladık. Mağazalarımızın yeni nesil perakende dönüşümü için bugüne kadar 410 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. 2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon lira olan Vakıf projelerimizin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1,5 milyar lira oldu." diye konuştu.

Aksoy, voleybol sponsorluğu kapsamında tüm lig ve play-off'larda kullanılacak 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisi için bu sezon toplam 9 milyon liralık altyapı yatırımı yaptıklarını ifade etti.

"Son bir yılın en önemli yatırım alanlarından biri de 5G hazırlıkları oldu"

Aksoy, veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında da her biri 100 milyon dolar değerinde iki önemli ortaklığa imza attıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizim için son bir yılın en önemli yatırım alanlarından biri de 5G hazırlıkları oldu. 5G takviminin bir an önce resmi olarak da uygulamaya geçmesini ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bizim Vodafone olarak lansmanını yapacağımız teknoloji aslında 5.5G teknolojisi olacak. 5G'nin bir ileri aşaması olan 5.5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak. Vodafone olarak Türkiye'ye 5.5G teknolojisini sunmaya hazırız."

Aksoy, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yapay zekada temel riskler nelerdir?" sorusunu cevaplayan Aksoy, oluşabilecek riskleri bertaraf edebilmek için altyapılarını siber güvenliğe hazır hale getirdiklerinin altını çizerek, "Yapay zekayı kendi operasyonlarımız içerisinde son 3-4 yıldır aslında entegre etmiş durumdayız. Son bir buçuk yıldır da üretken yapay zeka kullanmaya başladık. Bunu kişiselleştirilmiş tekniklerde kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) ekonomide çok önemli yer tuttuğuna değinen Aksoy, onların da güçlenmesi için dijital altyapının kuvvetlenmesinin çok önemli olduğunu ve bu kapsamda da 5G'nin önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Aksoy, "Fiber, ikinci önemli araç. Biz bu konuda hevesliyiz. Destek isteyen, 'Bizim sanayi bölgemize fiber gelsin' diyen tüm OSB'lerin eğer bize izin verilirse fiber hizmeti de götürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

5.5G hakkında bilgi veren Aksoy, şöyle devam etti:

"5.5G teknolojisi, 5G'nin bir ileri versiyonu diyebiliriz. Çekirdek şebekeden yani sadece radyo antenlerinden değil, çekirdek şebekeden başlayarak uçtan uca tüm şebekelerin daha ileri bir teknolojiyle sadece daha hızlı bir internet değil daha düşük gecikme sağlaması. Yani iki nokta arasındaki iletişimi eş zamanlıya çok yakın gerçekleşmesi ve bu altyapı üzerinde de farklı servisleri sunabiliyor olması. Yani servis ağı genişliyor, ekosistem gelişiyor, gecikme süreleri çok düşerek neredeyse eş zamanlı bir teknoloji sunmuş oluyor. Biz şu anda buna hazırız."

Sektörü bekleyen risk ve fırsatların neler olduğu sorulan Aksoy, iki tane temel fırsat olduğunu, bunlardan birinin 5G diğerinin ise ülkenin fiber ağının genişlemesi olduğunu, risk olarak da bu konudaki fırsatların kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Fiberin önemine atıfta bulunan Aksoy, baz istasyonlarının fiberle birbirine bağlanmasının, 5G'deki verimliliği artıracağını aktararak, şunları kaydetti:

"Ama tek başına 5G tamamen fibere bağlı diyemeyiz. Fiberin önemi çok fazla. Bizim hayalimiz, Türkiye'deki tüm kurumlara, hanelere ulaşması. Hane halkı dediğimiz Türkiye'de 24,5 milyon. İnsanların ikinci evleri var, köylerde evleri veya iş yerleri var. Yaşam birimi olarak baktığımızda Türkiye'de 40 milyonun üzerinde yaşam birimi var. Yani fiberin çekilmesi gereken 40 milyonun üzerinde yer var. Bizim bu hızla gittiğimiz takdirde hanelere ve kurumlara fiber götürme imkanımız yakın gelecekte 400 milyon."

"Kapsama konusunda Türkiye, önde gelen ülkelerden bir tanesi"

"Türkiye fiber altyapıda ne durumda?" sorusunu cevaplayan Aksoy, kapsama açısından Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen ülkelerden biri olduğunu ancak fiber konusunda ise geri olunduğunu söyledi.

Data paketleri ve fiyatların 5G'ye geçişten sonra artıp artmayacağı sorulan Aksoy, şu yanıtı verdi:

"4G'ye geçişte çok ciddi data kullanımı artışı gördük. 4G'den 5G'ye geçişte aynı oranda artış beklemiyoruz. Ama muhakkak artış olacak. 5G'nin getirdiği faydalar çok daha farklı. Daha hızlı internet, daha düşük gecikme. Müşterilerimize çok daha iyi bir deneyim sunuyor olacağız. Burada bizim maliyetlerimiz de önemli. Maliyetlerimizin içerisinde önemli bileşenlerimiz enerji, altyapı ekipmanları ve istihdam. Buradaki maliyete göre fiyatları belirliyoruz."

İhale bedelinin, gelirin belli bir oranında olması gerektiği önerisinde bulunan Aksoy, "Biz istiyoruz ki, paramız yatırıma gitsin, paramız ihale bedelinden çok vatandaşa daha iyi internet ulaştırmaya gitsin. Bugün Avrupa ortalamasına baktığımızda ihale gelirleri, operatör gelirlerinin yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. Dolayısıyla operatörler de daha rahat yatırım yapabiliyor. Bunun çok iyi olduğu ülke olarak Finlandiya var. Yıllık gelirinin yüzde 1,5 kadarı ihale bedeli. İhale bedeline yüzde 1,5 verdiğiniz zaman yatırım yapabiliyorsunuz. Paranız da yatırıma gidiyor. Türkiye'de bu oran yüzde 16. Bu kadar fazla bir oran, şirketlerin yatırıma ayıracağı bütçeler otomatik olarak kısıtlanmış oluyor. Bizim istediğimiz bu dengenin gözetilmiş olması. Amaç, ihale bedeli, buradan sağlanacak olan toplam faydanın çok çok küçük bir bölümüdür. 5G'nin ülke ekonomisine yıllık getirisi, yıllık karı 19 milyar dolar." diye konuştu.