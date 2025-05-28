WIN Eurasia Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

WIN Eurasia Fuarı İstanbul'da Başladı

28.05.2025 18:51
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Otomasyon ve makine sektörleri için düzenlenen WIN Eurasia Fuarı, 55 bin metrekare alanda açıldı.

Otomasyon ve makine sektörü fuarı WIN Eurasia, İstanbul Fuar Merkezi'nde 6 salonda toplam 55 bin metrekare alanda ziyaretçilere kapılarını açtı.

WIN Eurasia Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayinin dönüşüm yolculuğuna eşlik eden fuarın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, makine sektörünün ülke ekonomisinin kalkınmasında stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Sektörün otomasyon ve ileri üretim teknolojilerin de katkısıyla son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü kaydeden Çoştu, "Sektör, bugün üç katın üzerinde bir artışla 300 binden fazla çalışana iş imkanı sunuyor. Sektörün 5 milyar dolar civarında olan cirosu ise bugün 50 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Ayrıca 30 milyar dolara yakın ihracatı biliniyor." ifadesini kullandı.

Zekeriya Çoştu, gelişmiş ülkelerde artan iş gücü maliyetleri ve öz yeterliliği önceleyen politikaların, özellikle son dönemde yaşanan ticaret savaşları gibi etkenlerin, makine üretiminde bölgesel çeşitliliği teşvik ettiğini, yeni üretim merkezleri ve tedarik rotaları ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Bu dönemde sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve küresel rekabet gücü kazanabilmesi, büyük ölçüde AR-GE ve inovasyon yetkinliğinin güçlendirilmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Artan müşteri beklentileri, enerji verimliliği, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi unsurların, firmaları sürekli olarak daha akıllı, daha esnek ve daha sürdürülebilir çözümler üretmeye zorladığına dikkati çeken Çoştu, şunları kaydetti:

"Bu noktada, güçlü bir AR-GE altyapısına sahip olmak, tasarım, malzeme bilimi, yazılım entegrasyonu ve üretim teknolojilerinde yenilikçi adımlar atmak sektörün geleceğini şekillendirmekte. İnovasyon kültürünün kurumsallaşması ise yalnızca büyük firmalar için değil, tüm ekosistemin verimliliği ve dinamizmi açısından gerekli. Uzun vadede, AR-GE ve inovasyona dayanmayan bir büyüme modeli, dışa bağımlılığı artırmakta, düşük katma değerli üretime sıkışmayı beraberinde getirmekte ve uluslararası rekabette kalıcı başarı şansını zayıflatmaktadır."

"WIN Eurasia Fuarı, makina ve otonom sektöründe istikamet belirleyen bir fuar"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de fuarın, sadece sanayi sektörünün nabzını tutmayıp aynı zamanda ulusaldan küresele üretimin ve otomasyonun geleceği hakkında da bilgi verdiğini aktardı.

Avdagiç, "Hem dünya hem de ülkemizdeki sanayi sektörünün dinamik ve sürekli değişen yapısını burada izlememiz mümkün oluyor. Daha da önemlisi, bu fuar bize, üretim teknolojileri ve endüstriyel otomasyonda 'geleceğin üretim tarzına' nasıl uyum göstereceğimizi de öğretiyor. Bu yüzdendir ki WIN Eurasia Fuarı, makina ve otonom sektöründe istikamet belirleyen bir fuardır." açıklamasını yaptı.

MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ise "Hayat bir yolculuk ve bu yolculuk sürekli bir değişim içerisinde. Eskiden 'bir şey yapabiliyorsan satabilirsin' denirdi. Artık maalesef bir şey yapmanızın pek bir önemi yok. Yapmak işin sadece yüzde 20'lik kısmın oluşturuyor. Bilgi o kadar açık halde ki bir şey yapmak manasız hale geldi. Önemli olan yaptığınızı satabiliyor musunuz, marka olabiliyor musunuz, fark yaratabiliyor musunuz, pazarlama konusunda ne durumdasınız, iş birlikleri kurabiliyor musunuz, bir organizasyon kabiliyetiniz var mı? Bunlar kıymetli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar da WIN Eurasia olarak bu yıl 31'incisini düzenledikleri fuarı, 4 günde 42 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Fuarda, elektrik, Elektronik ve Enerji Otomasyonu, Endüstriyel ve Fabrika Otomasyon Sistemleri, Robotik Otomasyon ve Dijital Fabrika Teknolojileri, Kaynak ve Robotik Kaynak Sistemleri, Makine Otomasyonu ve Teknolojilerine yönelik ürünlerin sergileneceğini kaydeden Klar, "WIN Eurasia'da bu yıl ilk kez Suudi Arabistan Ülke Pavyonu, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı (MIM), Suudi Endüstriyel Kalkınma Fonu (SIDF), Ulusal Endüstriyel Kalkınma Merkezi, Suudi İhracat Geliştirme Kurumu ve MODON ile birlikte yer alacak." bilgisini verdi.

Uluslararası ticaret için fırsatlar sunan fuar, 200'ün üzerinde potansiyel alıcıyı Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Mısır, Tunus, Fas, İran, Irak, Kosova, Libya, Ürdün, Kazakistan ve Kongo gibi ülkelerden ağırlıyor.

Kaynak: AA

Zekeriya Çoştu, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WIN Eurasia Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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