Yabancı Konut Satışı 2024'te Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancı Konut Satışı 2024'te Düştü

Türkiye'de yabancılara konut satışı 2024'te %32,1 azalarak 23.781'e düştü. Aralık ayında %17,2 artış görüldü.

21.01.2025 11:16
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Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta yabancılara 2 bin 418 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 17,2 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

Yabancılara konut satışı, 2024'ün ocak-aralık döneminde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 8 bin 416 konutla İstanbul aldı. Bu ili 8 bin 223 konutla Antalya ve 2 bin 112 konutla Mersin takip etti.

Geçen yıl ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bunu 2 bin 166 ile İran ve 1631 ile Ukrayna vatandaşları takip etti. Geçen ay ise en fazla konut satışı, 438 ile Rusya, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İpotekli konut satışları arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 artarak 23 bin 277'ye çıktı. 2024 ocak-aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 10,8 azalarak 158 bin 486 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralıkta yüzde 10,9 iken geçen yılın tamamında 10,7 olarak gerçekleşti.

Aralık'ta 5 bin 980, 2024'ün tamamında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

İlk el konut satışları arttı

İlk el konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artarak 76 bin 629'a ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 36 oldu.

İlk el konut satışları 2024'ün ocak-aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 27,6 artarak 484 bin 461 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı ise yüzde 32,8 oldu.

İkinci el konut satış sayısı ise geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,7 artarak 136 bin 8 oldu. İkinci el konut satışları, 2024 yılının ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 993 bin 564 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 artarak 189 bin 360 oldu. Ocak-aralık 2024 döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 1 milyon 319 bin 539 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yabancı Konut Satışı 2024'te Düştü - Son Dakika

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