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Ekonomi

Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek kanun teklifine göre, yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek. Bu durumun kötüye kullanıldığı tespit edildi. Yeni düzenleme ile Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30'uncu maddesinde değişiklik yapılacak.

12.03.2025 13:28  Güncelleme: 13:47
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek kanun teklifine göre, ödenmeyen geçiş ücretleri ve cezalar, tebligat şartı aranmaksızın gümrük kapılarında tahsil edilebilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülmesi planlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yabancı plakalı araçların, özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek.

OTOYOL ÜCRETLERİNİ ÖDEMEDEN ÇIKIŞ YAPAMAYACAKLAR

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinden derlenen bilgilere göre, yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyol geçiş ücretlerini ödemeden sınırdan geçişlerinin engellenmesi amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Yabancı plakalı araçların, yasal düzenleme olmadığı için özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullandıktan sonra geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk ettikleri belirlendi. Türkiye'de sabit adresleri bulunmayan bu araçların, ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi.

ÖDEMESİZ GEÇEN ARAÇ SAYISI ÇOK ARTMIŞTI

Özel şirketlerce işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araç sayısında artış yaşanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30'uncu maddesinde değişikliğe gidilecek. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollardan geçiş sonrasında ücret ödenmemesi halinde ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyen yabancı plakalı araçlar için özel şirketlerce işletilen otoyollardaki geçiş ücretlerini ve para cezalarını ödememeleri halinde de benzer uygulamaya geçilecek.

Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek. Tahsil edilen tutarların yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe aktarılacak.

Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye\'den ayrılamayacak
Kaynak: AA

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