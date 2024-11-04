Yabancı Turistlerin Türkiye Harcamaları

Ekonomi

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Türkiye turizminde yoğun geçen yaz döneminde yabancı ziyaretçilerin kredi kartı kullanım istatistiklerini paylaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, GÖSAŞ, Garanti BBVA POS cihazlarından geçen yabancı kart verileri üzerinden, 1 Haziran-31 Ağustos arasındaki işlemlere dayandırdığı çalışmayı yayımladı.

Söz konusu dönem içinde Türkiye'de işlem sayısı bazında en çok harcama yapanlar, sırasıyla Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve Almanya kredi kartları oldu. Yabancı kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin yüzde 24'ünü Birleşik Krallık vatandaşları gerçekleştirirken, onları yüzde 16 ile Suudi Arabistanlılar, yüzde 11 ile de Almanlar takip etti.

Bu dönemde yabancı kredi kartları ile en fazla harcama yüzde 42 ile İstanbul'da yapılırken, yüzde 19 ile Antalya ve yüzde 15 ile Muğla listede ilk 3'te yer aldı. Yabancıların toplam harcamaları içinde işlem hacmi bazında en çok harcama yapılan sektörler ise giyim-aksesuar, konaklama ve yemek oldu.

Birleşik Krallık'ın tercihi güney şehirleri oldu

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen misafirler en fazla Muğla (yüzde 38) ve Antalya'da (yüzde 27) harcama yaptı. Konaklama, en çok harcama yapılan sektör olurken, yemek ikinci, sağlık-kozmetik de üçüncü sırayı aldı.

Suudi Arabistanlı ziyaretçilerin ilgisi yoğunlukla İstanbul'da (yüzde 70) olurken, ikinci sırada Trabzon (yüzde 15) yer aldı. Akdeniz kıyılarında Muğla ve Antalya'nın yanı sıra Sakarya ve Kocaeli de Suudi Arabistanlıların tercih noktaları olurken, en fazla harcama yapılan sektörler ise giyim-aksesuar, konaklama ve yemek olarak sıralandı.

Almanya'dan gelen ziyaretçiler en fazla İstanbul'da (yüzde 31) harcama yaparken, ikinci sırayı Antalya (yüzde 24), üçüncü sırayı ise İzmir (yüzde 11) aldı. En çok harcama yapılan sektörler konaklama ile sağlık-kozmetik olurken, kuyumculuk harcamaları da ilk 5 sektör arasında yer aldı.

Bu dönemde Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yabancıların büyük çoğunluğunu, Birleşik Krallık, Almanya ve Hollandalı ziyaretçiler oluşturdu. Avrupa geneline bakıldığında toplamda en fazla kredi kartı işlemi İstanbul, Antalya ve Muğla'da gerçekleşirken, Avrupalıların en çok harcama yaptığı 5 sektör konaklama, yemek, giyim-aksesuar, sağlık-kozmetik ve market oldu.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin tercihi İstanbul, Trabzon ve Muğla oldu

Kredi kartı işlemleri itibarıyla, Suudi Arabistan'dan sonra Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Türkiye'ye en çok ziyaretçi, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve Katar'dan geldi. Bu ziyaretçiler, en fazla kredi kartı işlemini İstanbul, Trabzon ve Muğla'da gerçekleştirdi. Harcamalarda ise sırasıyla giyim-aksesuar, konaklama, yemek, sağlık-kozmetik ve market öne çıktı.

Bu verilere göre, Avrupalı turistler, seyahatlerinde öncelikle konaklama ve yeme-içme harcaması gerçekleştirirken, Orta Doğulu ziyaretçiler ise alışverişi ilk sırada tercih etti.