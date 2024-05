Yalova İl Özel İdaresi\'nden Makine Parkı Araç Teslim Töreni

Ekonomi

Yalova İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen Makine Parkı Araç Teslim Töreni'nde 4 araç Özel İdare, 1 araç ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araç teslim töreni Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bağlı Taşköprü beldesinde bulunan ve önümüzdeki haftalarda resmi açılışı yapılacak İl Özel İdaresi Asfalt Plent Şantiyesi'nde gerçekleştirildi. Törende yeni 30 tonluk ekskavatör ile vidanjörün yanı sıra modernizasyon edilen mobil vinç ve arazöz İl Özel İdaresi araç filosuna katıldı. Modernize edilen 1 mobil komuta aracı ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne verildi.

Törende konuşan Vali Hülya Kaya, İl Özel İdaresi'nin bütçesi ve bütçe yönetimiyle diğer yerel yönetimlere örnek teşkil edebilecek bir noktada olduğunu ifade etti. İl Özel İdare'nin borcu olmadığına dikkati çeken Kaya, "Gördüğünüz gibi makine ekipmanımıza her geçen gün yeni araçlar ekliyoruz. Dolayısıyla diğer belediyelerimize de örnek teşkil edecek güzel yatırımlar yapıyoruz. Yolların yapılmasından tutun da köy konaklarının yapılması, kültürel değerlerimizin ortaya çıkarılması, yani yaptığımız her bir eser aslında geride iz bıraktığımız güzel işler olarak yer alıyor. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması bu dar zamanda o kadar büyük önem arz ediyor ki, yaptığımız her harcamada, her adımda buna daha çok dikkat etmeliyiz. Bugün yapmış olduğumuz yatırımlar inşallah hizmet olarak geri dönecek. Bu makine ve ekipmanı da kullanabilecek, profesyonel, işinin ehli inşalarımızı da en kısa zamanda alımlarını da gerçekleştireceğiz. Sahada 7 gün 24 saat bu ekipmanları çalıştıracağız. Kesinlikle yatmak yok. Bütün yaz boyunca bunun takipçisi olacağız. Bunların her birisi sahada tek tek çalışacak" dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise ekipmanların modernizasyonunda desteğinden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür etti. İçinde bulundukları tesisin önemine de değinen Büyükgümüş, "Burada hem asfalt noktasında hem de beton hususunda şehrimizde önemli bir hizmeti inşallah birkaç hafta içinde devreye almış olacağız" ifadesini kullandı.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise Ankara ayağında büyüyen ve gelişen Yalova için çalışacaklarını belirtti. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise İl Özel İdaresi'nin araç parkurunun modernizasyonu anlamında çok ciddi adımlar attıklarını söyledi. Yeni araçları İl Özel İdaresi hizmet gücüne güç katacağını belirten Soygüzel, "Bu güne kadar 2 noktada gerçekleştirebildiğimiz hizmetleri artık 3 noktada gerçekleştirebiliyor olacağız. Artık Yalova İl Özel İdaresi'nin ekiplerine daha fazla sahada görebileceğiz. 2024 yılını dolayısıyla yol yılı ilan ediyoruz.2024 yılında yaklaşık 55 kilometre sathi kaplama,12 kilometre sıcak asfalt, 250 kilometre de arazi yolu yapacak bu araçlar" diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise proje çerçevesinde geçtiğimiz yıl 2 kez düzenlenen anahtar teslim töreninde 11 aracı teslim aldıklarını anlattı. Yılmaz, bu zamana kadar gerçekleştirilen araç alımlarıyla beraber yaklaşık 63 milyon lira değerinde bir yatırımı hayata geçireceklerini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda şuan tedarik sürecinde devam ettiğimiz 7 tane daha aracımız mevcut. Bugünkülerle beraber yaklaşık 23 milyon lira idaremiz bütçesinden, 9 milyon lirası da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızdan hibe olmak üzere araçlarımızı kazandırdık" dedi.

Yılmaz, 4,5 milyon lira da KDV muafiyetinden yararlandıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından araçların anahtarları teslim edildi. Törene Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş ve İl Genel Meclis üyeleri de katıldı. Anahtar teslimin ardından tesis gezildi. - YALOVA