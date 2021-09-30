Yapı Kredi kartları ile yapılan her 3 ödemenin 2'si temassız gerçekleşti

Yapı Kredi kartları ile yapılan her 3 peşin fiziki işlemden 2'si temassız ödenirken, Kovid-19 salgını süresince düşüş yaşayan restoran harcamaları 2021'in ilk 8 ayında bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak, salgın öncesi seviyesinin de üzerine çıktı.

Worldcard'ın 30. yılı kapsamında Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ve Yapı Kredi Grup Direktörü İçten Akalın'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, kredi kartı kullanımında yaşanan gelişmeler ve salgın sürecinin kart kullanımına etkileri hakkında bilgi verildi.

Worldcard'ın bugüne dek yaşadığı gelişim yolculuğuna değinen Ülgen, 1991'de World markasının doğduğunu, aradan geçen 30 yılda, World ile sektörde kredi kartı alanındaki kilometre taşlarını oluşturduklarını söyledi.

Ülgen, tüketici ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayan ve karşılayan marka olarak daima pazarda farklılaşmayı başardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki kredi kartı pazarının mimarı olmakla kalmayıp, geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla yalnızca ülkemiz için değil dünya kredi kartları sektörü için de yepyeni ufuklar açtık. Her yeni ürün ve hizmetimizle sektörümüzü ileri taşıyor ve müşterilerimize benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Pandemi döneminde temassız ödemelerde ciddi bir artış gerçekleşti. Pandemi döneminde özellikle temassız ödemelerin ve e-ticaretin yaygınlaşması, farkındalığın artması ve kullanımının teşvik edilmesi adına önemli adımlar attık.

???????Müşterilerimizin değişen harcama alışkanlıklarını takip edip, onların hayatını kolaylaştıracak kampanyaları hayata geçirdik. Bu dönemde World Mobil üzerinden sunduğumuz kampanyaları da pandemi döneminde ortaya çıkan ve değişen farklı ihtiyaçlara göre düzenledik. Kampanya kurgularını hem fiziksel mağazalarda hem de e-ticarette geçerli olacak şekilde güncelledik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve alışveriş alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak kredi kartı, banka kartı ve NFC mobil ödeme ile şifresiz temassız ödeme limitini sektörle birlikte önce 250 TL'ye, ardından 350 TL'ye yükselttik."

Serkan Ülgen, bununla birlikte kredi kartlarının neredeyse hepsinin, banka kartlarının ise yarısının temassız özellikli olduğuna işaret ederek, yapılan tüm bu çalışmaların neticesinde, Yapı Kredi kartları ile yapılan her 3 peşin fiziki işlemden 2'sinin temassız ödendiğini, bu oranların tüketicilerin temel ağırlıklı olarak ödemelerini temassız yapmaya başladığını gösterdiğini vurguladı.

"World Pay'in toplam işlem adedi ve cirosu yaklaşık 2,5 katına çıktı"

Salgın döneminde World Pay ödeme çözümlerinin kullanımının arttığını dile getiren Ülgen, ödeme sistemlerinde yaşanan dönüşüme işaret ederek, 2021 yılının ilk 8 ayı ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında World Pay'in toplam işlem adedinin ve cirosunun da yaklaşık 2,5 katına çıktığını aktardı.

Ülgen, en yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıkları ödeme noktasında kullanarak sektördeki trendleri belirlediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin lider kredi kartı platformu Yapı Kredi World olarak fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırların kalktığı günümüzde, dijital ve kartlı ödeme sistemlerindeki dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz. Yapı Kredi Mobil ve World Mobil uygulamalarında yer alan World Pay ile müşterilerimiz kart plastiği olmadan ödemelerini online alışveriş ya da fiziksel ortamlarda hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Mobil Ödeme fonksiyonu sayesinde NFC destekli Android cihazlar ile telefonu POS'a yaklaştırarak doğrudan ödeme yapılabiliyor. Mobil ödemenin yanı sıra 'QR Kod ile Ödeme' özelliği sayesinde Yapı Kredi Mobil ya da World Mobil kullanan tüm müşterilerimiz telefon modeli bağımsız, işlem anında plastik kart arayışına girmeden ödemeyi hızlı, güvenli ve temassız bir şekilde tamamlayabiliyor. World Pay çözümlerinden bir diğeri olan 'Araçta Ödeme' fonksiyonuyla ise müşterilerimiz Opet istasyonlarında yaptıkları akaryakıt alışverişlerini araçlarından inmeden kolayca tamamlayabiliyor."

"Değişen alışkanlıklar sektörlere de yansıdı"

Yapı Kredi Grup Direktörü İçten Akalın da Worldcard'ın rakamsal verilerine ilişkin bilgi verdi.

World'ün bugün yaklaşık 35 milyon kart, 20 milyonu aşkın müşteri adedi ve lisans bankaları dahil 900 bin üye işyerinin olduğu büyük bir ekosistemi temsil ettiğini belirten Akalın, "Bugüne kadar Worldcard ile 25 milyar işlem yapıldı. Dakikada ise yaklaşık 5 bin kişi cebinden Worldcard'ı çıkartıyor. Toplam kazanılan puan miktarı 12 milyar TL'yi aşmış durumda. Aynı zamanda World uzun zamandır olduğu gibi alacak bakiyesi hacmi ile Türkiye'nin ve kıta Avrupa'sının en büyüğü konumunda." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde gıda/market ve elektronik sektörlerinde sürekli bir büyüme görüldüğünü belirten Akalın, şunları söyledi:

"Pandemi döneminde restoran, seyahat ve giyim harcamalarında keskin bir düşüş gözlemledik. Ancak bu sektörler hızlıca toparlanarak pandemi öncesi seviyeye ulaştı. Hatta restoran harcamaları 2021'in ilk 8 ayında bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak, pandemi öncesi seviyesinin de üzerine çıktı.

Pandemi bazı sektörleri olumsuz etkilese de bazı sektörler için fırsat yarattı. Gıda ve elektronik harcamaları e-ticaretin de etkisiyle pandemi boyunca düzenli bir şekilde arttı, artmaya da devam ediyor. Gıda harcamaları 2021 yılının ilk 8 ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 26, elektronik ise e-ticaretin de etkisiyle yüzde 66 arttı."

2021 yılında ise ilk 8 aylık işlem adetleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 arttı

Toplantıda paylaşılan Worldcard'a ilişkin verilere göre, 2020 yılında Kovid-19 salgınının etkisi her sektörde gözlemlendi. Kredi kartı işlem adetleri 2020 yılında yüzde 1'lik çok kısıtlı bir artış gösterirken, 2021 yılında ise ilk 8 aylık işlem adetleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.

Restoran sektörü salgın döneminde olumsuz etkilenen sektörlerden birisi oldu, 2020 yılında işlem adetlerinde yüzde 23 küçülme gözlemlenirken, 2021 yılında yüzde 34'lük artış ile 2019 seviyesinin üzerine çıktı.

Salgın döneminde olumsuz etkilenen bir diğer sektör seyahat oldu. 2020 yılında yüzde 30'luk düşüş henüz hepsini toparlayamamış olsa da 2021 yılında yüzde 16'lık bir büyüme ile artışın başladığı görüldü.

Kovid-19 salgını döneminde en fazla küçülen sektörlerden biri giyim olurken, 2020 yılında giyim sektöründe gerçekleşen işlem adetlerinde yüzde 34 düşüş gözlendi.

Verilere göre, 2020 yılında tüm sektörler olumsuz etkilenmedi. Gıda ve elektronik sektörleri e-ticaret işlemlerinin de etkisi ile hızlı büyümesini devam ettirirken, gıda sektörü 2020'de yüzde 15, 2021 yılında ise yüzde 26 artış gösterirken elektronik işlem adetleri aynı dönemlerde yüzde 129 ve yüzde 66 artış ile en fazla büyüyen sektörler oldu.

Salgın ile fiziksel alışveriş, yerini online alışverişe bıraktı

E-ticaret, salgın ile birlikte büyük bir hızla yükselen ve en çok dikkat çeken alan oldu. Bu dönemde fiziksel alışveriş, yerini online alışverişe bıraktı.

Toplam alışveriş hacmi içerisindeki e-ticaret payı 4 yıllık bir sürede yüzde 11 artış göstererek yüzde 20'lere çıkmışken salgının etkisi ile 2 seneden daha az bir sürede yüzde 8'lik bir artış gösterecek yüzde 28'lere ulaştı.

Şu anda ise e-ticaret payındaki artış hızı kısıtlamaların olduğu döneme göre bir miktar azalsa da toplam içerisindeki pay halen yükselmeye devam ediyor.