Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
05.03.2026 00:09  Güncelleme: 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Haber Videosu

İran'ın uluslararası petrol ticareti içi hayati konumda bulunan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından akaryakıt fiyatlarına yüksek zam gelmesini önlemek amacıyla Türkiye kritik bir önlem aldı. Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteme geçildi. Söz konusu sisteme göre, akaryakıt fiyatlarına zam olması durumunda, artışın yüzde 75'i kadar ÖTV vergisinde indirime gidilecek. İndirim yapılması halinde, yüzde 75 oranında ÖTV'ye zam yapılacak.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme operasyonların yanı sıra elindeki en büyük ekonomik kartı oynayarak yanıt verdi. İran, uluslararası petrol taşımacılığı için hayati konumda olan Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

AKARYAKITA ZAMDA EŞEL MOBİL DÖNEMİ

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından uluslararası petrol ve akaryakıt fiyatlarında büyük zam endişesi oluştu. Türkiye, söz konusu durumun yaratacağı zamdan vatandaşların en az oranda etkilenmesi için kritik bir karar aldı. Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi.

ÖTV'YE YÜZDE 75 İNDİRİM VEYA ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kurlarında artışa bağlı meydana gelecek zamlarda, söz konusu artışın yüzde 75'i kadar Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilecek. Azalış olması halinde söz konusu indirimin yüzde 75'i kadar indirim yapılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil sistemi, petrol fiyatlarında veya döviz kurlarında yaşanan artışların tüketiciye doğrudan yansıtılmaması için uygulanan bir tür vergi dengeleme mekanizmasıdır. Bu sistemde, akaryakıtın maliyeti arttığında devlet, bu artış oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarından feragat ederek satış fiyatını sabit tutmayı hedefler; maliyet düştüğünde ise ÖTV tutarı tekrar eski seviyesine çekilir. Temel amacı, enerji maliyetlerindeki ani dalgalanmaların enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak ve vatandaşın alım gücünü korumaktır.

Hürmüz Boğazı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İran, ÖTV, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    Bu hükümet bu milletin iyiliği için herşeyi yaptı ama insanlarımızın çoğunu memnun etmek zor 75 84 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Sonra toptan geçiririz diyorsun ? 33 23 Yanıtla
  • 199715 199715:
    O ne la?.Kimin menfaatine acaba? 11 28 Yanıtla
    AK SAKALLI AK SAKALLI:
    Hadi bunada at çamuru. 19 7
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Çok zor ve zahmetli olacak ama... 13 4 Yanıtla
  • Ferhat Yeşilbingöl Ferhat Yeşilbingöl:
    Ekonomik sıkıntı had safhada iyi düşünülmüş devlete külfet ama millete değer… 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
Netanyahu’ya ana muhalefetten Lübnan’a ’karadan işgal’ çağrısı Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı

23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:37:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.