Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|10,00
|68,64
|İş Bankası (B)
|45.441,00
|-11,32
|12,20
|İş Bankası (C)
|7,62
|8,70
|12,18
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|0,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,91
|12,68
|1,30
|İş Girişim
|9,19
|1,32
|-51,50
|İş GMYO
|2,61
|-2,61
|2,76
|İş Y. Men. Değ.
|21,66
|7,98
|30,50
|İş Yat. Ort.
|3,21
|7,00
|-4,55
|İşbir Holding
|66,50
|53,94
|23,89
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,12
|2,28
|Işık Plastik
|5,45
|-3,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|-1,00
|-13,16
|İttifak Holding
|1,39
|-7,95
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,86
|1,36
|15,89
|İzmir Demir Çelik
|2,74
|6,20
|-17,21
|İzmir Fırça
|7,08
|3,81
|27,34
|Jantsa Jant Sanayi
|71,50
|7,12
|72,50
|Kafein Yazılım
|22,82
|0,53
|6,94
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,07
|1,17
|Kaplamin
|29,48
|-2,77
|-12,78
|Kardemir (A)
|9,71
|11,74
|63,19
|Kardemir (B)
|9,64
|12,09
|82,92
|Kardemir (D)
|10,89
|16,72
|88,41
|Karel Elektronik
|12,77
|6,77
|89,91
|Karsan Otomotiv
|4,26
|-2,96
|31,08
|Karsu Tekstil
|9,04
|1,69
|5,73
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,75
|4,37
|Kartonsan
|64,40
|0,70
|-31,98
|Katmerciler Ekipman
|1,56
|-2,50
|-9,95
|Kent Gıda
|193,10
|6,16
|-45,70
|Kerevitaş Gıda
|5,12
|-1,92
|-22,19
|Kervan Gıda
|13,60
|4,21
|32,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-3,08
|-50,00
|Kiler GMYO
|2,18
|-2,24
|-13,15
|Kızılbük GYO
|29,80
|1,02
|Klimasan Klima
|12,02
|13,93
|42,46
|Koç Holding
|33,18
|5,53
|62,23
|Konfrut Gıda
|4,76
|7,45
|12,66
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,95
|-1,84
|204,87
|Konya Çimento
|1.186,60
|19,69
|5,01
|Konya Kağıt
|7,83
|-0,63
|Koray GMYO
|7,26
|4,76
|63,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,30
|2,36
|139,87
|Koza Altın
|139,70
|3,33
|44,47
|Koza Madencilik
|21,80
|2,44
|40,74
|Körfez GMYO
|6,61
|1,69
|13,97
|Kristal Kola
|1,72
|8,18
|-43,70
|Kron Telekomünikasyon
|41,90
|-3,10
|13,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|238,40
|8,12
|51,56
|Kuyas Yatırım
|4,71
|28,34
|104,78
|Kütahya Porselen
|129,30
|27,01
|156,29
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,00
|-13,21
|Lider Faktoring
|4,16
|8,33
|21,99
|Link Bilgisayar
|31,34
|-3,27
|-0,81
|Logo Yazılım
|50,20
|2,53
|61,21
|Lokman Hekim Sağlık
|13,56
|5,53
|92,84
|Lüks Kadife
|57,95
|3,30
|101,82
|Makina Takım
|3,59
|-4,01
|5,28
|Manas Enerji Yönetimi
|16,10
|-5,01
|Margün Enerji
|9,93
|1,02
|Marka Yatırım Holding
|3,99
|3,10
|-37,95
|Marmaris Altınyunus
|279,00
|34,01
|151,13
|Marshall
|265,70
|6,54
|-13,37
|Martı GMYO
|0,99
|1,02
|-61,23
|Martı Otel
|1,81
|-3,21
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,52
|-3,61
|Mavi Giyim
|80,15
|6,30
|55,30
|Mazhar Zorlu Holding
|34,54
|8,14
|9,72
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,22
|0,70
|Mega Polietilen
|6,56
|-6,42
|-14,36
|Menderes Tekstil
|2,43
|-0,41
|-21,36
|Mercan Kimya
|10,56
|1,54
|Merit Turizm
|28,38
|8,74
|173,96
|Merko Gıda
|5,68
|0,35
|-34,26
|Metemtur Yatırım
|4,44
|32,14
|-45,09
|Metro Holding
|1,15
|-3,36
|-38,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|0,82
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|2,22
|-21,91
|Mia Teknoloji
|30,80
|-12,50
|Migros Ticaret
|43,00
|1,42
|0,47
|Milpa
|4,32
|3,10
|-6,09
|Mistral GMYO
|4,55
|1,11
|-2,69
|MLP Sağlık
|34,10
|2,10
|71,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,37
|-22,10
|-5,00
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,74
|2,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,09
|20,72
|-23,29
|Mondi Tire Kutsan
|11,25
|6,33
|48,03
|Nasmed Egepol
|8,59
|-6,53
|Naturel Enerji
|40,46
|1,15
|13,95
|Naturelgaz
|7,97
|-0,99
|Net Holding
|5,95
|6,63
|73,47
|Netaş Telekom.
|20,16
|-2,33
|-28,21
|Niğbaş Niğde Beton
|12,58
|55,12
|-75,81
|Nuh Çimento
|47,64
|-2,50
|-0,81
|Nurol GMYO
|8,03
|5,24
|10,15
|Odaş Elektrik
|1,59
|-2,45
|-45,61
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,40
|25,32
|Orge Enerji Elektrik
|7,12
|2,15
|54,36
|Orma Orman Mahsulleri
|39,50
|14,29
|168,34
|Osmanlı Menkul
|31,98
|22,15
|4,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,82
|-0,55
|-22,01
|Otokar
|415,50
|-2,46
|36,55
|Otto Holding
|26,80
|-1,83
|154,51
|Oyak Çimento
|8,30
|2,47
|-5,47
|Oyak Yat. Ort.
|7,50
|-0,40
|8,66
|Oyak Yatırım Menkul
|41,92
|14,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,30
|-0,72
|76,22
|Özak GMYO
|7,07
|9,10
|38,63
|Özbal Çelik Boru
|23,32
|-3,64
|256,03
|Özderici GMYO
|1,79
|2,29
|-19,37
|Özerden Plastik
|8,09
|-1,22
|-10,11
|Pamel Elektrik
|70,25
|-0,50
|229,50
|Panora GMYO
|8,65
|1,53
|47,34
|Papilon Savunma
|14,88
|-4,12
|-34,56
|Park Elek.Madencilik
|6,48
|-1,67
|20,67
|Parsan
|36,66
|0,55
|50,86
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,91
|10,13
|Pegasus
|104,70
|12,64
|40,35
|Peker GMYO
|1,06
|0,95
|-54,69
|Penguen Gıda
|4,35
|-7,64
|-13,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|390,30
|14,79
|Pera GMYO
|1,37
|-1,44
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|27,30
|1,04
|48,95
|Petkim
|9,27
|13,05
|86,14
|Petrokent Turizm
|5.000,00
|11,65
|451,63
|Pınar Et ve Un
|22,26
|4,02
|1,72
|Pınar Su
|3,84
|1,05
|-5,52
|Pınar Süt
|21,18
|8,34
|-6,07
|Plastikkart
|18,85
|-2,84
|32,33
|Polisan Holding
|3,22
|-2,72
|-16,25
|Politeknik Metal
|526,00
|28,48
|29,65
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|4,33
|-25,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,00
|1,22
|-27,37
|QNB Finansbank
|45,88
|-4,50
|-34,78
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,11
|4,50
|Rainbow Polikarbonat
|15,91
|Ral Yatırım Holding
|13,77
|-11,62
|210,14
|Ray Sigorta
|14,97
|10,07
|-3,11
|Reysaş GMYO
|3,89
|0,00
|19,99
|Reysaş Lojistik
|5,78
|0,87
|11,71
|Rhea Girişim
|2,09
|3,98
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|15,11
|6,71
|10,21
|Royal Halı
|3,35
|6,35
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|21,96
|-2,05
|-27,48
|Sabancı Holding
|14,36
|3,53
|30,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,85
|-4,85
|-27,85
|Sanel Mühendislik
|5,35
|1,71
|56,43
|Sanifoam Sünger
|34,30
|-5,87
|152,21
|Sanko Pazarlama
|10,58
|0,47
|14,16
|Saray Matbaacılık
|4,49
|-9,48
|-48,80
|Sarkuysan
|21,22
|4,02
|143,98
|Sasa Polyester
|47,02
|1,64
|213,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,12
|6,06
|253,94
|Sekuro Plastik
|19,77
|-0,80
|41,62
|Selçuk Ecza Deposu
|11,60
|0,87
|-13,64
|Selçuk Gıda
|5,04
|-3,08
|1,20
|Selva Gıda Sanayi
|9,38
|-15,57
|Senkron Güvenlik
|23,70
|-0,75
|-9,75
|Serve Film Prodüksiyon
|13,71
|2,39
|-14,31
|Servet GMYO
|104,00
|0,00
|32,65
|Seyitler Kimya
|15,61
|-4,82
|15,94
|Silverline Endüstri
|5,55
|-4,15
|-35,47
|Sinpaş GMYO
|4,14
|-3,27
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,50
|-2,83
|-37,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,00
|-6,37
|13,91
|Söktaş
|2,90
|-1,36
|-10,79
|Sönmez Filament
|34,20
|-8,99
|-35,70
|Sönmez Pamuklu
|9,51
|-1,65
|-35,55
|Sumaş Suni Tahta
|88,60
|5,29
|73,69
|Şeker Fin. Kir.
|5,22
|-0,76
|-18,44
|Şekerbank
|1,20
|-0,83
|-20,53
|Şişe Cam
|15,79
|19,17
|120,55
|Şok Marketler Ticaret
|15,48
|4,95
|24,04
|T. Halk Bankası
|5,26
|6,69
|-5,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,50
|13,95
|-21,12
|T.S.K.B.
|1,58
|-0,63
|-9,53
|T.Tuborg
|22,80
|4,40
|28,59
|Tat Gıda
|12,20
|3,39
|5,52
|TAV Havalimanları
|38,96
|21,90
|82,91
|Tek-Art Turizm
|1,43
|-0,69
|-29,21
|Tekfen Holding
|23,68
|20,39
|44,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|0,27
|-13,16
|Temapol Polimer Plastik
|16,85
|-3,49
|46,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|246,10
|-10,18
|13,78
|TGS Dış Ticaret
|16,41
|1,36
|29,11
|Tofaş Oto. Fab.
|91,70
|0,05
|196,66
|Torunlar GMYO
|4,72
|15,40
|21,03
|Trabzon Liman
|41,36
|4,18
|28,77
|Trabzonspor Sportif
|6,89
|-7,27
|182,38
|Trend GMYO
|6,85
|3,47
|-45,51
|TSKB GMYO
|3,08
|5,84
|-36,18
|Tuğçelik
|19,13
|0,79
|136,76
|Tukaş
|8,21
|-5,63
|-15,27
|Turcas Petrol
|4,43
|9,11
|-8,66
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,09
|-3,21
|Turkcell
|20,00
|-1,48
|34,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,30
|1,70
|44,28
|Tüpraş
|173,00
|11,61
|60,19
|Türk Hava Yolları
|22,24
|20,02
|72,27
|Türk İlaç Serum
|12,53
|-3,32
|Türk Prysmian Kablo
|64,80
|13,39
|437,21
|Türk Telekom
|10,70
|0,94
|35,45
|Türk Traktör
|230,40
|4,97
|35,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,50
|2,67
|22,67
|Türkiye Sigorta
|5,83
|3,00
|-5,63
|Ufuk Yatırım
|20,00
|-2,53
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,70
|0,82
|-12,74
|Ulusal Faktoring
|2,49
|0,00
|Ulusoy Elektrik
|68,30
|18,78
|33,01
|Ulusoy Un Sanayi
|7,03
|3,23
|38,15
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,88
|-1,05
|-19,66
|Utopya Turizm
|12,40
|-27,32
|-68,04
|Uzertaş Boya
|35,84
|0,56
|-36,68
|Ülker Bisküvi
|21,66
|1,79
|-2,95
|Ünlü Yatırım Holding
|5,92
|4,23
|Vakıf Fin. Kir.
|5,85
|12,07
|71,65
|Vakıf GMYO
|1,89
|1,07
|-21,21
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|2,17
|-16,98
|Vakıflar Bankası
|4,03
|4,95
|-14,44
|Vakko Tekstil
|11,10
|3,26
|77,13
|Vanet Gıda
|6,20
|-7,05
|-19,79
|VBT Yazılım
|23,26
|-0,43
|Verusa Holding
|54,70
|-3,19
|21,34
|Verusaturk Girisim
|24,66
|-4,42
|88,99
|Vestel
|29,46
|3,66
|77,64
|Vestel Beyaz Eşya
|7,90
|5,05
|77,99
|Viking Kağıt
|7,12
|3,19
|-20,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,55
|3,20
|18,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,38
|4,75
|-5,00
|Yataş
|13,53
|2,04
|-4,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,21
|-2,73
|-27,05
|Yeni Gimat GMYO
|18,89
|5,18
|62,96
|Yeo Teknoloji
|59,45
|1,54
|Yeşil GMYO
|0,93
|2,20
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,95
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|1,98
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.698,50
|29,38
|0,63
|Yonga Mobilya
|25,76
|-4,10
|-13,53
|Yükselen Çelik
|6,45
|-0,92
|24,15
|Yünsa
|13,64
|1,72
|-1,81
|Ziraat GMYO
|2,85
|8,37
|Zorlu Enerji
|1,81
|-1,09
|-28,43
(Sürecek)
Kaynak: AA
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