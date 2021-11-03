Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı için vinçler kuruluyor

ZONGULDAK - Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan ve geçen 7 Ekim günü Filyos Limanı'na demirleyen Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı için çalışmalar sürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; geçen 7 Ekim günü Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos'a ulaştı. İlk kez 2011 yılında denize indirilen Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yapan; 2018 yılının Ekim ayında TPAO tarafından satın alınan Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü için geçen Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı'na demirleyen gemi, kule sökümünün ardından Filyos Limanı'na ulaştı. Geminin sondaj kulesi de başka bir gemiyle Filyos Limanı'na getirildi. Kule, kurulacak vinçler yardımıyla Yavuz Sondaj Gemisi'ne dikilecek. Limanda vinç kurma çalışmaları da hummalı bir şekilde sürüyor.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 130 metre büyüklüğünde 2 sondaj kulesine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisinden sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Kulenin yeniden gemiye dikiminin gerçekleştirilmesinin ardından geminin Karadeniz'e açılması bekleniyor. Öte yandan Kanuni ve Fatih Sondaj Gemileri Karadeniz'deki çalışmalarını sürdürüyor.