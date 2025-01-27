YEKA'da Rekor Başvuru - Son Dakika
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Ekonomi

YEKA'da Rekor Başvuru

67 şirket, güneş enerjisi santralleri için YEKA yarışmalarına 146 başvuru yaptı.

27.01.2025 19:48
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Güneş enerjisine dayalı farklı şehirdeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına 67 şirketten 146 başvuru yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi santralleri için alınan YEKA başvurularına yatırımcılar rekor ilgi gösterdi.

YEKA GES-2024'te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da bulunan toplam 800 megavatlık kapasite, yapılacak yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edilecek.

Bir gün içinde tamamlanan başvuru sürecine yatırımcılar büyük ilgi gösterirken, 6 farklı şehirdeki 6 YEKA alanı için 67 şirketten 146 başvuru yapıldı. Yarışma tarihi bakanlık tarafından ilan edilecek.

"Hedefimiz her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni geliştirilen ihale yöntemini ilk kez uygulamaya aldıklarını belirterek. "YEKA RES-2024'ün ardından YEKA GES-2024 yarışmaları da yatırımcılarımızdan büyük bir ilgi gördü. Gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Yarışmaları tamamlayıp santrallerimizi en hızlı şekilde devreye almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgardaki potansiyelini harekete geçirmek yeni bir YEKA modeli geliştirdiklerini belirterek, "2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapacağız. Hedef 2035'te yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Başvuruları alınan YEKA'lar ve bağlantı kapasiteleri şöyle;

Yarışma Adı Bağlantı Kapasitesi (MWe)Başvuru Sayısı

Karapınar GES3859
Karaman GES20023
Malatya GES7531
Van GES6023
Antalya GES4027
Kütahya GES4033

"RES yarışmaları yarın yapılacak"

Geçen hafta 40 şirketten 100 başvurunun alındığı 3 ildeki 5 YEKA-RES yarışmaları yarın yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki yarışmalar, Edirne RES, Balkaya RES, Sergen RES, Yellice RES ve Gürün RES sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YEKA'da Rekor Başvuru - Son Dakika

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