Yeni evlenecek çiftlere verilecek faiz kredide detaylar netleşmeye başladı! Gelir ve yaş kriteri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplatısının ardından yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere bir müjde vermişti. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." demişti. Gençlere faizsiz kredi desteğinin detayları netleşmeye başladı. Destek kapsamında yaş ve gelir kriteri olacak.