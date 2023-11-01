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Yeni evlenecek çiftlere verilecek faiz kredide detaylar netleşmeye başladı! Gelir ve yaş kriteri olacak - Son Dakika

Yeni evlenecek çiftlere verilecek faiz kredide detaylar netleşmeye başladı! Gelir ve yaş kriteri olacak

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:38

Yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesi 48 ay vadeli verilecek faizsiz 150 bin liralık kredide detaylar netleşmeye başladı. Uygulamanın deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacağını ve daha sonra 81 ile genişletileceğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplatısının ardından yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere bir müjde vermişti. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." demişti. Gençlere faizsiz kredi desteğinin detayları netleşmeye başladı. Destek kapsamında yaş ve gelir kriteri olacak.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni evlenecek çiftlere verilecek faiz kredide detaylar netleşmeye başladı! Gelir ve yaş kriteri olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftlere verilecek faiz kredide detaylar netleşmeye başladı! Gelir ve yaş kriteri olacak - Son Dakika
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