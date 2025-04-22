Yeni Finansman Modeli Hayata Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeni Finansman Modeli Hayata Geçti

Yeni Finansman Modeli Hayata Geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı, tedarikçilere destek için 600 milyon Euro'luk yeni finansman programı başlattı.

22.04.2025 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı, sektörde faaliyet gösteren tedarikçilere destek için yeni bir finansman destek modelini hayata geçirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 'Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Programı Tanıtım Töreni' düzenlendi. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ufuk Uyan, TSKGV Şirketlerinin üst yönetimleri ve sektör temsilcileri katıldı. KOBİ ya da KOBİ dışı (kurumsal) firmaların yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan program kapsamında; yeni ve kullanılmamış makine ve ekipmanlar leasing kredisi yolu ile, işletme finansmanı ihtiyaçları ise işletme kredisi aracılığı ile temin edilebilecek. Programın kapsamı, 500 milyon Euro finansal kiralama ve 100 milyon Euro işletme finansmanı olmak üzere, toplamda 600 milyon Euro olarak belirlenmiş olup, başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine yapılabilecek.

GÖRGÜN: PROGRAM İLE ÜRETİCİ İŞLETMELERE FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Gerçekleşen tanıtım töreni kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının sonuna doğru tedarikçilerimizi desteklemek amacıyla başlattığımız Kefalet Şirketleri ile Finansman Modeli, Sipariş ve Sözleşmelere Dayalı Finansman Modeli ve bu yıl şubat ayında hayata geçirdiğimiz Savunma Sanayii Başkanlığı Finansal Kiralama Destek Programlarımız hamdolsun başarıyla devam ediyor. Söz konusu programlarımıza, bugüne değin 900'ün üzerinde firmamız başvuruda bulundu ve şu ana kadar toplamda 5.7 Milyar TL'lik bir kaynak kullanımı gerçekleşti. KOBİ'lerimiz işlerliğe alınan bu yeni modellerden ve sağlanan destek mekanizmalarından son derece memnunlar. Bizler, Başkanlık olarak savunma sanayii firmalarımız ile sıklıkla bir araya geliyor ve onlardan gelen taleplere çok şükür hızlıca cevap üretebiliyoruz. Bugün işlerliğe aldığımız bu yeni modelin hayata geçirilmesiyle, tedarikçilerimiz daha güçlü finansal altyapılar oluşturabilecek ve projelerini daha etkili bir şekilde hayata geçirebileceklerdir. Savunma Sanayii Başkanlığı Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programımız ile; sektörümüzde faaliyet gösteren üretici işletmelere makine ve teçhizat için finansman desteği ile işletme finansmanı desteği sağlayacağız. Attığımız bu adımlar, yalnızca bugünü değil, yarını da garanti altına almak için atılmış stratejik adımlardır. Bu noktada en başından beri bizlere desteklerini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Merkez Bankamıza, programlarımıza dahil olan tüm kamu ve özel bankalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Büyüyen ve güçlenen savunma sanayiimiz, ülkemizin geleceğine yönelik yaptığı çalışmaları emin adımlarla sürdürmeye devam edecektir."

Kuveyt Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ufuk Uyan, imzalanan protokole ilişkin, "Ülkemizin önde gelen katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk bugün, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma vizyonunu desteklemek ve savunma sanayimizin üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda, reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak bu iş birliğiyle, üretim yapan firmalarımızın ihtiyaç duyduğu makine, ekipman ve işletme finansmanı desteklerini uygun koşullarla sunuyoruz. Bu programdan özellikle EYDEP sertifikalı firmaların faydalanacak olması, sistematik gelişimi teşvik etmemiz açısından ayrıca kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sahada daha da güçlendirecek bu modelin, sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Kuveyt Türk, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Finansman Modeli Hayata Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:40 Xhaka’dan Galatasaray’a müjdeli haber Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber
09:30 Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
09:16 Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya’ya kan vermek istedi Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 22:59:01. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Finansman Modeli Hayata Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement