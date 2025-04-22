Yeni Finansman Modeli Hayata Geçti

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı, sektörde faaliyet gösteren tedarikçilere destek için yeni bir finansman destek modelini hayata geçirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 'Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Programı Tanıtım Töreni' düzenlendi. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ufuk Uyan, TSKGV Şirketlerinin üst yönetimleri ve sektör temsilcileri katıldı. KOBİ ya da KOBİ dışı (kurumsal) firmaların yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan program kapsamında; yeni ve kullanılmamış makine ve ekipmanlar leasing kredisi yolu ile, işletme finansmanı ihtiyaçları ise işletme kredisi aracılığı ile temin edilebilecek. Programın kapsamı, 500 milyon Euro finansal kiralama ve 100 milyon Euro işletme finansmanı olmak üzere, toplamda 600 milyon Euro olarak belirlenmiş olup, başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine yapılabilecek.

GÖRGÜN: PROGRAM İLE ÜRETİCİ İŞLETMELERE FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Gerçekleşen tanıtım töreni kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının sonuna doğru tedarikçilerimizi desteklemek amacıyla başlattığımız Kefalet Şirketleri ile Finansman Modeli, Sipariş ve Sözleşmelere Dayalı Finansman Modeli ve bu yıl şubat ayında hayata geçirdiğimiz Savunma Sanayii Başkanlığı Finansal Kiralama Destek Programlarımız hamdolsun başarıyla devam ediyor. Söz konusu programlarımıza, bugüne değin 900'ün üzerinde firmamız başvuruda bulundu ve şu ana kadar toplamda 5.7 Milyar TL'lik bir kaynak kullanımı gerçekleşti. KOBİ'lerimiz işlerliğe alınan bu yeni modellerden ve sağlanan destek mekanizmalarından son derece memnunlar. Bizler, Başkanlık olarak savunma sanayii firmalarımız ile sıklıkla bir araya geliyor ve onlardan gelen taleplere çok şükür hızlıca cevap üretebiliyoruz. Bugün işlerliğe aldığımız bu yeni modelin hayata geçirilmesiyle, tedarikçilerimiz daha güçlü finansal altyapılar oluşturabilecek ve projelerini daha etkili bir şekilde hayata geçirebileceklerdir. Savunma Sanayii Başkanlığı Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programımız ile; sektörümüzde faaliyet gösteren üretici işletmelere makine ve teçhizat için finansman desteği ile işletme finansmanı desteği sağlayacağız. Attığımız bu adımlar, yalnızca bugünü değil, yarını da garanti altına almak için atılmış stratejik adımlardır. Bu noktada en başından beri bizlere desteklerini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Merkez Bankamıza, programlarımıza dahil olan tüm kamu ve özel bankalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Büyüyen ve güçlenen savunma sanayiimiz, ülkemizin geleceğine yönelik yaptığı çalışmaları emin adımlarla sürdürmeye devam edecektir."

Kuveyt Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ufuk Uyan, imzalanan protokole ilişkin, "Ülkemizin önde gelen katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk bugün, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma vizyonunu desteklemek ve savunma sanayimizin üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda, reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak bu iş birliğiyle, üretim yapan firmalarımızın ihtiyaç duyduğu makine, ekipman ve işletme finansmanı desteklerini uygun koşullarla sunuyoruz. Bu programdan özellikle EYDEP sertifikalı firmaların faydalanacak olması, sistematik gelişimi teşvik etmemiz açısından ayrıca kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sahada daha da güçlendirecek bu modelin, sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.