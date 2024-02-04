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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

Merkez Bankası Başkanı Karahan\'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

04.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:33
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Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası yeni Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, yaptığı açıklamada "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak." dedi.

"TEMEL AMACIMIZ VE ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK"

Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştır.

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    Yorumlar (3)

  • Azat Deniz: Hep aynı terane 17 2 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: İstikrar sağladığınız tek konu iktidar.. 14 1 Yanıtla
  • alos : TÜRKÇEDE BAŞKA KELİME KALMADI SANIRIM. TAM 3 YILDIR AYNI KELİME. 10 1 Yanıtla

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak - Son Dakika
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