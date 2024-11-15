Yeni Stopaj Uygulamaları Esnafı ve KOBİ\'leri Olumsuz Etkileyecek

Ekonomi

ELEKTRONİK Ticaret Derneği (ELİDER), E-Ticaret İşveren Sendikası (E-TİS) ve E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) yeni stopaj uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Ağustos'ta tarihinde yürürlüğe giren 7524 sayılı vergi kanunları ile gündeme gelen yeni stopaj uygulamaları, özellikle esnaf, küçük işletmeler ve KOBi'ler üzerinde olumsuz ve ciddi etkiler yaratabilir" denildi.

ELİDER, E-TİS ve EDER yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

" Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılı raporuna göre e-ticaret hacmi 2023 yılın yüzde 115,15 artışla 1,85 trilyon TL'ye; işlem sayısı ise yüzde 22,25 artışla 5,87 milyar adede ulaşmıştır. Ülkemizdeki e-ticaret işletmelerinin yüzde 76'sını oluşturan şahıs işletmeleri ve KOBİ'ler, yeni düzenlemenin en fazla etkilediği kesimi oluşturmaktadır. Düzenlemenin ertelenmesini ve sektör temsilcilerinin de dahil olacağı bir süreçle yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

"Bu uygulama ile esnaf, küçük işletmeler ve KOBİ'ler üzerindeki mali yük artacaktır. E-ticaret sektörü hali hazırda düşük kar marjlarıyla faaliyet göstermektedir ve bu uygulamayla marjlar üzerindeki baskı ve fiyat artışı riski de yükselecektir. Düzenlemenin yüksek stopaj oranlarıyla (yüzde 25 ve yüzde 15) yürürlüğe girmesi, müşterilerin yurt dışı veya kayıt dışı platformlara yönelmesine neden olabilecektir.

"Bu stopaj kesintileri, gelir ve e-ticaret ekosisteminin sadece satış yapan işletmeleri değil; kargo, kurye, yazılım, lojistik, ödeme sistemleri, altyapı sağlayıcıları gibi diğer bileşenleri de kapsadığı unutulmamalıdır. Bu düzenlemenin yaratacağı mali baskı, dolaylı olarak bu sektörlerde daralma ve iş kayıplarına neden olarak ülke istihdamını da olumsuz etkileyebilecektir.

"Yeni kanun ile birlikte kurumlar vergisi beyannamelerinde talep edilecek vergi iadelerine yönelik işlemleri karmaşık hale getirerek, özellikle finansal işlem tecrübesi daha az olan küçük işletmeler için idari bir yük yaratacak ve serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir ve vergi dairelerinde iş yükünü artıracaktır. E-ticaret platformları ve işletmelerin düzenlemeye uyum sağlamaları için de gerekli finansal ve teknolojik altyapıyı hazırlamaları adına bir geçiş sürecine ihtiyaç vardır. En az 12 ay olarak öngördüğümüz bu uyum süreci, işletmelerin düzenlemelere sorunsuz bir şekilde adapte olabilmesi için kritik öneme sahiptir.

"Uluslararası örneklere bakıldığında, yüksek stopaj oranlarının sektöre olumsuz yansıdığı ve Hindistan'da yüzde 1 olan stopaj oranının binde 1'e düşürüldüğü görülmüştür. Türkiye'de de bu uygulamanın etkileri göz önüne alınarak, stopaj oranlarının binde bir belirlenmesi yerinde olacaktır."