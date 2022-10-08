Yılbaşında memur ve emekli maaşlarına gelecek zamda 3600 ek gösterge de etkili olacak - Son Dakika
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Yılbaşında memur ve emekli maaşlarına gelecek zamda 3600 ek gösterge de etkili olacak

08.10.2022 15:52

Memur ve emekli maaşlarında yılbaşı zammı belirlenirken sadece enflasyon değil, 3600 ek gösterge de belirleyici olacak. Ek gösterge 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını etkileyecek ve yine 2008 yılından sonra göreve başlayanların sadece emekli ikramiyelerini kapsayacak.

EYT ve asgari ücret konusunda yapılan çalışmaların yanı sıra ocak ayında emekli memurlara verilecek zam hakkında gerekli düzenlemeler için çalışmalar yapılıyor. Kısa süre önce 3 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber yapılacak zam merak edilmeye başlandı.

MAAŞ ZAMLARI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELLİ OLACAK

Emeklimemurlar Ocak 2023'te alacaları maaşları merak etmeye başladılar. Yılın ilk altı ayı baz alınarak yüzde 41,69 oranında zam yapılmıştı. . SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise aynı dönemde yüzde 42,35 zam yapıldı. Gelecek yıl yapılacak olan zamlarla alakalı olarak altı aylık enflasyon farkı göz önüne alınacak. Kısa süre önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 3 aylık enflasyon farkı 7,05 olarak açıklandı. Bununla beraber memur ve emekliler için zam oranı 8,05 olarak ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada "İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız" sözlerine yer vermişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLETİSİ YÜZDE 67,73

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73 olarak belirlendi. Tahminin gerçekleşmesi durumunda memur ve emekliler için zam oranı yüzde 18,83 olacak.AA finans'ın beklentisine göre ise enflasyon yıl sonunda 73,88 olacak. Buna göre ise zamlar 23,14 oranında olur. Öte yandantemmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı aldı. Bu rakamın Ocak 2023 yılında yüzde 8 olması bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINDA EK GÖSTERGE DE ETKİLİ OLACAK

Maaşların belirlenmesinde 3600 ek gösterge düzenlemesi de etkili olacak. Düzenlemenin1 Ocak itibari ile hayata geçirilmesi bekleniyor. Eğer düzenleme yürürlüğe girerse birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Diğer yandan ek gösterge 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını etkileyecek. Bunların dışında yine 2008 yılından sonra göreve başlayanlarda sadece emekli ikramiyelerini etkileyecek.

Ek gösterge maaş farkı tablosu

Ocak 2023 emekli ve memur maaşlarında 3600 ek gösterge de etkili olacak
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Memur, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşında memur ve emekli maaşlarına gelecek zamda 3600 ek gösterge de etkili olacak - Son Dakika
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