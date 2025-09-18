Yıldız Holding Eşit Ücret Sertifikasını Yeniden Aldı - Son Dakika
Ekonomi

Yıldız Holding Eşit Ücret Sertifikasını Yeniden Aldı

Yıldız Holding Eşit Ücret Sertifikasını Yeniden Aldı
18.09.2025 10:53
Yıldız Holding, Eşit Ücret Sertifikası'nı bu yıl da başarıyla aldı, fırsat eşitliği vurgusu yaptı.

ÇEŞİTLİLİK, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, geçen yıl İsviçre merkezli EŞİT ÜCRET Derneği tarafından (EQUAL-SALARY Foundation) EŞİT ÜCRET sertifikasını bu yıl da almaya hak kazandı. Şirket, izleme denetimi sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Gıda ve perakende sektöründe 'EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı alan Yıldız Holding bu yıl da sertifika almaya hak kazanarak, izleme denetim sürecini başarıyla tamamladı.

HASER: BU BAŞARI, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK İLKELERİNE BAĞLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ

Yıldız Holding'de "insana yatırım" vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser şunları söyledi:

"Yıldız Holding'de fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl, EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

Yıldız Holding, Ekonomi, Kadın

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding Eşit Ücret Sertifikasını Yeniden Aldı - Son Dakika

