Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı! - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!

23.03.2022 09:44

Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de üretime başladı. Açılışa katılan Elon Musk'ın 1995 yılında bir hurdacıda çektirdiği fotoğraf gündem oldu.

Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikası Almanya'da açıldı. Açıl törenine Elon Musk bizzat katılırken Musk'ın yanı sıra, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı. Scholz, açılış töreninde yaptığı konuşmada Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasının onaylanması ve inşaatına başlanmasına işaret ederek, Almanya'nın planlamayı daha da hızlandırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın yıllar önce çektirdiği fotoğraf nereden nereye dedirtti

BU ADAM ABD'NİN MUSTAFA SARIGÜL'Ü

Fabrika'nın açılışında Elon Musk'ın renkli görüntüleri dikkat çekti. Dans edip eğlenen Musk daha sonra drone kamerasını kovaladı. Görüntülerin altına bir Twitter kullanıcısı "Bu adam Amerika'nın Mustafa Sarıgül'ü" yorumunda bulundu.

Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın yıllar önce çektirdiği fotoğraf nereden nereye dedirtti

YILLAR ÖNCE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Fabrika açılışı sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Elon Musk'ın 1995 yılında bir hurdacıda BMW marka arabasına yedek parça aradığı fotoğraf gündem oldu. Aradan geçen yıllar sonucunda BMW'nin kalbine kendi otomobil fabrikasını açan Elon Musk'ın serveti ise BMW'yi 4'e katladı.

YORUMLAR
500
Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı

Olaf Scholz, Elon Musk, Ekonomi, Almanya, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı! - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:53:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement