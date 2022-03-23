Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı! - Son Dakika

Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikası Almanya'da açıldı. Açıl törenine Elon Musk bizzat katılırken Musk'ın yanı sıra, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı. Scholz, açılış töreninde yaptığı konuşmada Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasının onaylanması ve inşaatına başlanmasına işaret ederek, Almanya'nın planlamayı daha da hızlandırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

BU ADAM ABD'NİN MUSTAFA SARIGÜL'Ü

Fabrika'nın açılışında Elon Musk'ın renkli görüntüleri dikkat çekti. Dans edip eğlenen Musk daha sonra drone kamerasını kovaladı. Görüntülerin altına bir Twitter kullanıcısı "Bu adam Amerika'nın Mustafa Sarıgül'ü" yorumunda bulundu.

YILLAR ÖNCE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ



Fabrika açılışı sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Elon Musk'ın 1995 yılında bir hurdacıda BMW marka arabasına yedek parça aradığı fotoğraf gündem oldu. Aradan geçen yıllar sonucunda BMW'nin kalbine kendi otomobil fabrikasını açan Elon Musk'ın serveti ise BMW'yi 4'e katladı.