Yorulmaz Mühendislik, 2030 yılına kadar 7-8 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yorulmaz Mühendislik, 2030 yılına kadar 7-8 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor

Yorulmaz Mühendislik, 2030 yılına kadar 7-8 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor

Van'da faaliyet gösteren Yorulmaz Mühendislik, bölgenin çelik kalıp ihtiyacını karşılamakla birlikte, otomatik baraj ve HES temizleme makineleri gibi birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Şirket yetkilisi Doğan Yorulmaz, ihracata yönelik çalışmalarının devam ettiğini ve 2030 yılına kadar en az 7-8 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

17.05.2024 09:13
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Van'da 5 yıldır bölgenin çelik kalıp ihtiyacını karşılayan Yorulmaz Mühendislik yetkilisi Doğan Yorulmaz, "Hedefim 2030 yılına kadar en az 7-8 ülkeye ihracat yapmaktır" dedi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yeni Sanayi Sitesinde 2018 yılında kurulan Yorulmaz Mühendislik, kısa sürede Türkiye'de konusunda lider bir konuma geldi. Otomatik baraj, ve HES ızgara temizleme makinası, low-bed, kar küreme, tuzlama makinası, yer süpürme makinası, arıtma tesisi montalama, imalat, tesis kurulumu, iş makinaları kovaları, çöp römorku, çelik konstrüksiyon, iş makinaları bakım onarım, raylı veya lastikli maden taşıma araç imalatları gibi bir çok üretimi gerçekleştiren Yorulmaz Mühendislik, bölgenin çelik kalıp ihtiyacını karşılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yorulmaz Mühendislik Yetkilisi Doğan Yorulmaz, imalat sektöründe genellikle çelik yapılar üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Araç üstü ekipman imalatları ve bölgede çeşitli özel amaçlı makinalar varsa onunda imalatlarını yapmaktayız. Şu an için işyerinde prefabrik yapılan kalıp imalatları yapılmaktadır. Daha öncede arıtma sektöründe, sivrici Makinaları HES temizlik robotlarının imalatlarını yaptık. Şu anda da devam ediyoruz" dedi.

İki işletmede yaklaşık 55 kişinin istihdamını sağladıklarını aktaran Yorulmaz, "Çoğu mühendis olmak üzere çalışanlarımız genelde kalifiye personeldir. Ayrıca eleman alıp yetiştirme çalışmalarımız da oluyor. Yaptığımız işleri halka anlatmak için fuarlara katılmak zorundayız. Çünkü ne iş yaptığımızı ancak fuarlar bazında anlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yorulmaz Mühendislik olarak ihracata yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yorulmaz, "Halihazırda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce yaptığımız güzel projelerimiz oldu. Yina hala devam eden projelerimiz de var. Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin havalandırma hattı çelik yapıları ve 8 adet sivrici makinamız 4 yıldır çalışmaktadır. Yine Muradiye ve Çaldıran'da çalışmalarımız var. Kayseri ve Erciyes'te holdinge ait HES'lerde temizlik makinalarımız çalışmaktadır. Yine Ağrı'da Millet Bahçesinde, asma halatlı yaklaşık 650 tonluk bir çelik köprü çalışmamız var ve şuanda sona doğru yaklaştık. Muş'ta, Doğu Bayazıt'ta, Bitlis'te, Hakkari gibi daha birçok ilde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca burada imalatını yaptığımız özel amaçlı makinalarımız da var. Bunları yurt dışına taşımaya yönelik çalışmalarımız var. İnşallah hedefimiz 2030 yılına kadar en az 7-8 ülkede makinalarımızı görmektir" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

İhracat, HES, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yorulmaz Mühendislik, 2030 yılına kadar 7-8 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor - Son Dakika

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