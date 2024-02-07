Yum! Brands\'in Orta Doğu\'daki satışları düşüş kaydetti

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi Yum! Brands'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların da etkisiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışlarında düşüş kaydedildi.
ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 2,04 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 2,02 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
Yum! Brands'in geliri söz konusu dönemde 2,1 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışlarında ise geçen yılın son çeyreğinde düşüş kaydedildi.
Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, bu dönemde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düştü.
Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından yapılan telekonferansta, söz konusu çeyrekteki satışların Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilendiğini belirtti.
Protesto ve boykotlar şirketlerin bilançolarına yansıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.
ABD'li restoran zincirlerinden McDonald's, Pizza Hut ve KFC ile kahve zinciri Starbucks protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.
Orta Doğu'daki çatışmalar bu şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks ve McDonald's'ın da finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.
Son olarak ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle beklentilerin altında kalmıştı. McDonald's'tan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilmişti.
Starbucks da geçen hafta açıkladığı bilançosunda kısmen Orta Doğu'daki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü. Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlediği yatırımcı telekonferansında, şirketin boykotlar ve Çin'deki rakiplerin artan indirimleri de dahil olmak üzere "karşı rüzgarlarla" karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Narasimhan, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle şirketin bölgedeki mağazalarındaki trafik ve satışlarında önemli bir etki gördüklerini aktarmıştı.
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