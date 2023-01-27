Aidata yapılan zammı duyan site sakinleri, gece yarısı sokağa dökülüp eylem yaptı - Son Dakika
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Aidata yapılan zammı duyan site sakinleri, gece yarısı sokağa dökülüp eylem yaptı

27.01.2023 12:05

Bursa'da 13 blok 1092 dairenin bulunduğu sitede aidatlara yapılan yüzde 153 zam site sakinlerine isyan bayrağını çektirdi. Yapılan zammın kanunda yer olmadığını belirten site sakinleri "Bu yönetimi biz seçmedik. Biz seçilmiş bir yönetim istiyoruz" çağrısında bulundu.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir site yönetimi, haziran ayında 250 lira olan aidatları yüzde 153 zam yaparak 644 liraya çıkarttı. 13 blok 1902 dairenin bulunduğu sitenin sakinleri ise yapılan zammın kanunsuz olduğunu belirterek site yöntemine tepki gösterdi.

"BU YÖNETİMİ BİZ SEÇMEDİK"

Site sakinleri yaptığı basın açıklamasında, "İnşaat firmasından biz bu evleri aldığımız günden beri sanki inşaat firmasının kiracısıyız gibi bir muamele görmekteyiz. Fakat firma, bu sitelerde oturan binlerce kat malikini site yönetimleri aracılığı ile mağdur etmektedir. Bizler bu evleri ilgili inşaat firmasından teslim aldıktan sonra hiç birimizin haberi olmadan bahsi geçen bu firma, bünyesinde yönetim kurulunda faaliyet gösteren bir kişinin kurucusu olduğu profesyonel bir site yönetim şirketine bizlerin rızası olmadan geçici yönetimi devretmiştir. Bu geldiğimiz noktada artık bu firmanın bizlerin menfaatine değil aleyhimizde bizlerin çıkarlarını hiçe sayarak kararlar aldığını düşünmekteyiz. Bu nedenle bu firmanın bize direttiği bu site yönetimine de burada istemiyoruz. Bu yönetimi biz seçmedik. Biz seçilmiş bir yönetim istiyoruz. Maalesef geçici yönetimlerinin süreleri bitmesine rağmen hala yeni bir yönetim için çağrı yapılmamış ve kendi sitemizde hiçbir söz hakkımız yoktur." denildi.

"SADECE ÜÇ KİŞİ İLE BİR SÜRÜ KARAR ALMIŞ"

Site sakinleri, "Site yönetimi kendi maliyet hesaplarına göre asla bizlere sormadan, açıklama yapmadan kendi kendine kararlar alarak kendi oluşturduğu yönetim kurulunda sadece üç kişi ile bir sürü karar almış ve bu yıl yine fahiş fiyat artışlarına gitmiştir. 2022 Haziran ayında 255 lira olan aidatlarımız yaklaşık yüzde 153 zam yaparak 650 lira bandına taşımıştır. Aldığımız hizmet sadece kapı güvenliği ve temizlik hizmetidir. Bu rakamlara karşılık aldığımız hizmet ise oldukça kalitesiz ve basittir" ifadelerini kullandı.

KENDİ YÖNETİCİLERİNİ SEÇMEK İSTİYORLAR

Gece yarısı toplanıp basın açıklaması yapan site sakinleri, kendi yöneticilerini seçmek istediklerini dile getirdiler.

İşte vatandaşların isyanından kareler;

Aidata yapılan okkalı zam sonrası site sakinleri gece yarısı sokağa döküldü
Aidata yapılan okkalı zam sonrası site sakinleri gece yarısı sokağa döküldü
Aidata yapılan okkalı zam sonrası site sakinleri gece yarısı sokağa döküldü
Aidata yapılan okkalı zam sonrası site sakinleri gece yarısı sokağa döküldü
Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aidata yapılan zammı duyan site sakinleri, gece yarısı sokağa dökülüp eylem yaptı - Son Dakika

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