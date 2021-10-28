Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de tesiri altına alırken, gıdada olduğu gibi yakıtta da fırsatçılar harekete geçti. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe zamlar getirirken, son 2 günde toplamda 72 kuruşluk zam yapıldı.
Zamdan önce benzin, mazot ve LPG almaya gidenlerin, "Depomuz boş", "Sistem arızalandı" ya da "Tanker gelmedi" yalanlarıyla geri gönderildikleri öğrenildi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı. Akaryakıtta gelen zammı anında pompaya yansıtan bazı istasyonların, indirimi de bilerek geç uygulamaya koyduğu belirtildi.
Gerçekleşen indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olarak belirlenirken İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
Son Dakika › Ekonomi › Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı - Son Dakika Ekonomi