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Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı - Son Dakika

Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı

28.10.2021 09:53

Getirilen zamlardan önce yakıt almaya istasyonlara giden vatandaşlar "Depomuz boş", "Sistem arızalandı" ya da "Tanker gelmedi" sözleriyle geri gönderildi.

Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de tesiri altına alırken, gıdada olduğu gibi yakıtta da fırsatçılar harekete geçti. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe zamlar getirirken, son 2 günde toplamda 72 kuruşluk zam yapıldı.

MÜŞTERİLERİ GERİ GÖNDERDİLER

Zamdan önce benzin, mazot ve LPG almaya gidenlerin, "Depomuz boş", "Sistem arızalandı" ya da "Tanker gelmedi" yalanlarıyla geri gönderildikleri öğrenildi.

İNDİRİM GEÇ YANSIDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı. Akaryakıtta gelen zammı anında pompaya yansıtan bazı istasyonların, indirimi de bilerek geç uygulamaya koyduğu belirtildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN FİYATI

Gerçekleşen indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olarak belirlenirken İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı

Türkiye, Enerji, Benzin, Tanker, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı - Son Dakika
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