Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi SANKON'u ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi SANKON'u ziyaret etti

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi SANKON\'u ziyaret etti

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. Wıllıam M. Sıkazwe, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Zambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin arttığı vurgulandı.

09.08.2024 11:46
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Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. Wıllıam M. Sıkazwe'yi, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'nun da ağırlayan Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu, "Türkiye ile Zambiya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler her geçen gün artmaktadır." dedi.

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. Wıllıam M. Sıkazwe ve diplomatlar, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi olarak şahsınızı ve değerli diplomatlarınızı SANKON Genel Merkezi'nde görmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti ile Zambiya Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkiler her geçen gün artmaktadır" dedi.

Cevahiroğlu, geçmiş yıllarda SANKON ile Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinde Türkiye-Zambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, Ekonomik-Ticari İş Forumu ve çeşitli toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Bu toplantılar ile Zambiya'ya Türk şirketlerinin yapacağı yatırımlara ilişkin yol haritasının el alınması amaçlandığın ifade eden Cevahiroğlu, "SANKON kuruluşu olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemlerde de çalışmalarda bulunmaya ve Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile var olan işbirliğimizi bundan sonraki süreçte de geliştirmeye ve daha da güçlendirmeye hazırız. En kısa zamanda çok sayıda iş insanı ile birlikte kalabalık bir heyetle Zambiya Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmak istiyoruz." dedi.

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. Wıllıam M. Sıkazwe ise iki ülke arasında var olan güçlü ilişkilerin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirterek, "Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak, geçmiş dönemlerde SANKON kuruluşu ile ekonomik ve ticari iş forumları ve toplantıları düzenlemiştik. Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi olarak burada bulunma sebebim, SANKON kuruluşu ile geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaları devam ettirmek ve güçlü olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye getirmektir" ifadelerine yer verdi.

Zambiya'nın Afrika kıtasının parlayan değeri olduğunu da ifade eden Sıkazwe, "Denize kıyısı olmamasına rağmen, Zambiya Cumhuriyeti'nin bölgedeki 9 adet devlet ile ekonomik ve ticari iş birliği üst düzeydedir. Zambiya Cumhuriyeti, Türkiye'nin Güney Afrika'ya açılan kapısı olabilir. Zambiya Cumhuriyeti, su kaynaklarının zenginliği açısından Afrika'da ki bir kaç şanslı ülkeden biridir. Zambiya Cumhuriyeti, hukuki güvenceleriyle, teşvikleriyle, ve demokrasisiyle yatırımcılara güven veren bir ülkedir. En kısa zamanda SANKON heyetini ve Türk şirketlerini ülkeme yatırım yapmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı da Zambiya Cumhuriyeti'nin yatırımlarla ilgili kuruluşu olan "Zambiya Development Agency" (ZDA) ile yapılan on-line görüşmede SANKON heyetine Zambiya Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu enerji, inşaat ve sağlık sektörü gibi alanlarda yatırımlara ait ayrıntılı sunum yapıldı.

Toplantı da Ankara Dış Ticaret Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Güneydoğu Sanayi ve Ticaret Federasyonu ve İç Anadolu Sanayi ve Ticaret Federasyonu yetkilileri de hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi SANKON'u ziyaret etti - Son Dakika

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