Zeytinyağı Depoculuk Projesi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zeytinyağı Depoculuk Projesi Toplantısı

Zeytinyağı Depoculuk Projesi Toplantısı

Edremit'te, Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk projesi için önemli bir toplantı yapıldı.

22.04.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk projesi kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, bölgedeki ticaret odaları ve borsaların yönetim kurulu temsilcileri katıldı.

Güre'deki Adrina Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Candan Şahin sunum yaptı. Toplantıda, lisanslı depoculuk projesine ilişkin fizibilite raporu katılımcılara aktarıldı. Ayrıca şirket kuruluş süreciyle ilgili bilgilendirme yapılırken, imar, izin ve ruhsat işlemleri gibi konuların Kalkınma Ajansı danışmanlığında yürütülmesine karar verildi.

" Türkiye'de bir ilk olacak"

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bir uygulama olduğunu vurguladı. Çetin, zeytinyağının analiz edilerek depolarda saklanacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu sistemi bir zeytinyağı bankası gibi düşünebiliriz. Üreticilere teslim ettikleri yağlar karşılığında elektronik ürün senedi verilecek. Bu senetler üzerinden alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Hem kaliteli zeytinyağı korunmuş olacak hem de piyasadaki fiyat dengesi sağlanacak."

Toplantıya, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bergama ve Çanakkale gibi bölgenin önemli üretici noktalarından ticaret odası ve borsa temsilcileri katılırken, projenin kurucu ortakları arasında bu kurumların yer alacağı belirtildi.

Kurulması planlanan şirketin adının "Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Deposu" olacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytinyağı, Kuzey Ege, Ekonomi, Edremit, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağı Depoculuk Projesi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:35:24. #7.13#
SON DAKİKA: Zeytinyağı Depoculuk Projesi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement