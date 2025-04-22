Zeytinyağı Depoculuk Projesi Toplantısı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk projesi kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, bölgedeki ticaret odaları ve borsaların yönetim kurulu temsilcileri katıldı.

Güre'deki Adrina Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Candan Şahin sunum yaptı. Toplantıda, lisanslı depoculuk projesine ilişkin fizibilite raporu katılımcılara aktarıldı. Ayrıca şirket kuruluş süreciyle ilgili bilgilendirme yapılırken, imar, izin ve ruhsat işlemleri gibi konuların Kalkınma Ajansı danışmanlığında yürütülmesine karar verildi.

" Türkiye'de bir ilk olacak"

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bir uygulama olduğunu vurguladı. Çetin, zeytinyağının analiz edilerek depolarda saklanacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu sistemi bir zeytinyağı bankası gibi düşünebiliriz. Üreticilere teslim ettikleri yağlar karşılığında elektronik ürün senedi verilecek. Bu senetler üzerinden alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Hem kaliteli zeytinyağı korunmuş olacak hem de piyasadaki fiyat dengesi sağlanacak."

Toplantıya, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bergama ve Çanakkale gibi bölgenin önemli üretici noktalarından ticaret odası ve borsa temsilcileri katılırken, projenin kurucu ortakları arasında bu kurumların yer alacağı belirtildi.

Kurulması planlanan şirketin adının "Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Deposu" olacağı öğrenildi. - BALIKESİR